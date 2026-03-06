“Un colpo di vento”: la poesia che sfida la paura per costruire un futuro migliore

AGI - In tempi segnati da guerre, instabilità e incertezze, "Un colpo di vento" è la metafora dei cambiamenti improvvisi che tutti affrontiamo: fughe e ritorni, perdite dolorose e piccole grandi vittorie.
La poesia di Sabatini Scalmati, pur radicata nell’intimità personale — l’amore, il rapporto genitore-figlio — riflette l’universale delle emozioni umane: gioia, sorpresa, malinconia, tristezza, paura, orgoglio, speranza. Ogni parola è uno specchio che ci racconta la vita.
La struttura e il linguaggio
La raccolta, con 85 poesie suddivise in 7 capitoli. Con un linguaggio che abbina chiarezza e profondità emotiva, ogni poesia diventa un momento di pausa dalla frenesia del quotidiano, offrendo una nuova prospettiva, come un colpo di vento che spazza via la nebbia al mattino. Con quest’opera Marco Sabatini Scalmati non solo celebra le varie fasi dell’esistenza umana, ma invita ognuno di noi a confrontarsi con la propria vita emotiva, stimolando una più profonda comprensione di sé e del mondo circostante.
“Un Colpo di Vento” è più di una raccolta di poesie; è un invito a prendere atto delle proprie paure per poterle, infine, lasciar andare.
L'autore e il messaggio di speranza
Giornalista, capo ufficio stampa di Sogin, impegnato nel sociale e sostenitore dei diritti delle persone con disabilità, Sabatini Scalmati con “Un colpo di vento” ci conduce in un viaggio di rinascita, trasformazione e speranza, dove l’amore diventa vento, l’energia necessaria per lavorare, tutti insieme, a un futuro migliore.