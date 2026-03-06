Chi è il baby latinista sardo che rende social i 'classici'

AGI - Fare cultura a Olbia a 16 anni puntando sull'attualità dei grandi pensatori e autori classici: Salvatore Caligaris ha creato una pagina di divulgazione, Hub Letteratura, diventata un punto di riferimento nel panorama culturale della città sarda.
A un'età in cui di solito ci si appassiona a videogiochi e social, lui è il referente per la Sardegna del Centrum Latinitatis Europae, l'associazione culturale impegnata per la salvaguardia e la diffusione della lingua e della cultura latina e classica.
La nascita di Hub Letteratura
Da semplice studente di un liceo classico, Caligaris ha deciso di trasformare i suoi studi in una passione da trasmettere e condividere, ai suoi coetanei e non solo. Nel marzo del 2025 ha fondato Hubletteratura.it, uno spazio digitale presente anche sui social che ospita articoli di storia, archeologia e arte, tutto nel segno dei classici.
La pluralità dei saperi
Uno spazio, come ha scritto lui stesso, "in cui la pluralità dei saperi si incontra per indagare i molteplici aspetti della produzione culturale umana".
Giovane età e curiosità
"La mia giovane età", spiega Caligaris all'AGI, "ha suscitato tanta curiosità ed è stata sicuramente un vantaggio ma in qualche occasione non si viene presi molto sul serio". Il sito, a cui ci si può iscrivere gratuitamente, organizza convegni, seminari e letture. Totalizza in media 36mila visualizzazioni al mese sui social e ha già una ventina di contributori esterni.
L'attualità delle emozioni classiche
"Quando leggiamo i classici, non entriamo soltanto in contatto con un passato remoto; riconosciamo emozioni che ci appartengono ancora", osserva Caligaris, "l'angoscia, l'attesa, l'amore, la perdita, l'entusiasmo, ciò che muoveva gli uomini e le donne di secoli fa, continua a palpitare nello stesso modo. A mutare non è l'esperienza emotiva, ma la forma attraverso cui essa si manifesta". Proprio partendo da questo assunto, in occasione del primo anniversario del sito, dal 27 al 29 marzo a Olbia andrà in scena la mostra 'Ex Verbo, Imago - Dalla parola all'immagine, dall'idea alla visione' che offre una nuova lettura dei classici per avvicinare i giovani e i profani della letteratura. "Un esempio è il dialogo tra Ettore e Andromaca nel sesto libro dell'Iliade", spiega Caligaris, "quei sentimenti sono universali e non cambiano mai, nel dolore in Andromaca per la partenza di Ettore ci si può riconoscere la moglie di un soldato".
Dettagli della mostra 'Ex Verbo, Imago'
La mostra, che si terrà alle Ex Casermette, prevede due conferenze di riletture dei classici, le riflessioni di Letizia Fraschini sulla collana punica di Olbia e l'analisi di Bartolomeo Porcheddu sulle origini della città, e "tre giorni di arte, ricerca e connessioni". Ci saranno opere di 23 artisti contemporanei locali provenienti da tutta la Sardegna, dipinti, sculture, fotografie e installazioni che non illustrano semplicemente i testi antichi, ma li traducono in un nuovo linguaggio sensibile.
Il concetto espositivo
Il progetto espositivo "nasce da un'indagine profonda sul confine, fertile e mai statico, che unisce la letteratura alle arti visive", come spiega la curatrice Daniela Cittadini, "in questa collettiva, il 'verbo' non è inteso come un reperto immobile del passato, ma come una matrice generativa". Il percorso della mostra segue proprio questo movimento: dalla pagina alla materia, dalla lettura alla visione. Ogni opera rappresenta un passaggio di stato dell'emozione, dalla dimensione verbale a quella visiva.