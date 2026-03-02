Scoperto romanzo inedito di Orson Welles: 'Un pezzo grosso'

AGI - Arriva in libreria il prossimo 31 marzo, pubblicato per la prima volta in Italia da La nave di Teseo, il romanzo inedito di Orson Welles 'Un pezzo grosso' (Collana Oceani, trad. Alberto Pezzotta, pagg. 208; prezzo: 18 euro). Pubblicata soltanto in Francia nel lontano 1953 - ma in un'edizione rimaneggiata e diversa dalla presente - e mai negli Stati Uniti o in altri paesi anglofoni, di quest'opera è stata recentemente rinvenuta una copia originale in inglese presso il Fondo Welles del Museo Nazionale del Cinema di Torino, che aggiunge un tassello fondamentale alla comprensione del suo immaginario e della sua libertà creativa.
Orson Welles in questo suo romanzo smonta con ironia feroce il mito della democrazia "da esportazione" e il cinema stesso che l'ha raccontata regalandoci un romanzo prezioso e dal ritmo travolgente che, con una girandola di equivoci e colpi di scena, tra dialoghi affilati e situazioni assurde, sotto la superficie brillante nasconde una satira lucidissima e spietata del potere, del capitalismo globale e delle sue maschere.
Il ringraziamento di Elisabetta Sgarbi
Elisabetta Sgarbi, direttore generale La nave di Teseo, in una nota esprime il suo ringraziamento al Museo del Cinema di Torino "per aver scelto La nave di Teseo come luogo in cui fare atterrare questo romanzo inedito in Italia di Orson Welles. Per La nave di Teseo costituisce un arricchimento decisivo del suo catalogo già popolato di libri di straordinari registi", aggiunge.
La trama: un'isola nel caos
Su una nave in viaggio verso Malinha, una piccola isola del Mediterraneo governata da una dittatura, un incontro casuale cambia il destino di un'intera nazione. Joe Cutler, giovane americano e nipote di un potente magnate delle bibite, conosce Susie, diretta a far visita al fidanzato legato ai vertici del regime. Un equivoco clamoroso trasforma Joe in una presunta spia internazionale e getta l'isola nel panico: nel giro di poche ore, i governanti decidono che l'unica soluzione è fingersi una democrazia. Da quel momento, tra complotti, colpi di stato, arresti, elezioni improvvisate, bevande misteriose e passioni inattese, Malinha scivola verso un caos tanto grottesco quanto rivelatore.
Una parodia scintillante
'Un pezzo grosso' è una parodia scintillante del thriller spionistico e della commedia romantica, popolata da ammiragli grotteschi, vescovi filosofi, multinazionali delle bibite potentissime, elezioni farsa, spie immaginarie e amori improvvisi.