Al via la terza serata di Sanremo. Standing ovation per Mogol (Premio alla Carriera). Filippucci vince le Nuove Proposte

AGI - Alicia Keys e Eros Ramazzotti super ospiti, la finalissima delle Nuove Proposte - Nicolò Filippucci e Angelica Bove presentati da Gianluca Gazzoli - e il ritorno in gara dei 15 big che non si sono esibiti ieri. Sul palco a fianco di Carlo Conti e di Laura Pausini i due nuovi co conduttori: la top model russa Irina Shayk e Ubaldo Pantani in veste 'Lapo Elkann'. Nuovo giro di giostra per i 15 campioni che non si sono esibiti ieri.
Ecco l'elenco in ordine di apparizione: Maria Antonietta & Colombre, Leo Gassmann, Malika Ayane, Sal Da Vinci, Tredici Pietro, Raf, Francesco Renga, Eddie Brock, Serena Crancale, Samurai Jay, Arisa, Michele Bravi, Luché, Mara Sattei, Sayf, Tredici Pietro. Saranno votati dal pubblico con il Televoto e dalla Giuria delle Radio.
Non solo musica. Si parlerà di bullismo con la storia di Paolo Sarullo, il ragazzo di Albenga aggredito mentre era in monopattino, da quattro adolescenti che hanno tentato di rapinarlo. Caduto a terra, da allora (maggio 2024) è tetraplegico.
Da Sanremo anche un appello per la pace con Laura Pausini che canterà con il Piccolo Coro dell'Antoniano il brano anti militarista "Heal The World" di Michael Jackson. Poi il premio alla carriera a Mogol e spazio all'intrattenimento con Fabio De Luigi e Virginia Raffaele.
Dal punto di vista musicale il clou della serata sarà il duetto tra Eros Ramazzotti e Alicia Keys. Saranno per la prima volta dal vivo insieme e in anteprima mondiale, dopo il duetto in italiano e spagnolo sulle note de l'Aurora. Sul palco di piazza Colombo The Kolors, Max Pezzali su quello galleggiante.
Conti: "Stiamo andando fortissimo"
Mano nella mano scendono insieme lo scalone dell'Ariston. Carlo Conti e Laura Pausini aprono così il sipario sulla terza serata del Festival di Sanremo. "Stiamo andando fortissimo", dice il direttore artistico ringraziando il pubblico. Si parte con la finalissima delle Nuove Proposte tra Angelica Bove (la prima ad esibirsi) e Nicolò Filippucci.
Nicolò Filippucci vince le Nuove Proposte
Nicolò Filippucci è il vincitore delle Nuove Proposte a Sanremo con il brano Laguna. Classe 2006 umbro il cantante si è aggiudicato la finalissima con Angelica Bove. "Sono contentissimo. Grazie a tutti", le sue prime parole.
Il premio della critica "Mia Martini" per la categoria Nuove Proposte del Festival di Sanremo è stato vinto da Angelica Bove con il brano "Mattone".
Premio alla Carriera a Mogol. Standing ovation del pubblico
Standing ovation dell'Ariston, il primo della serata, per Mogol che riceve il premio alla carriera. "Un'accoglienza così mi emoziona", dice il grande paroliere, 89 anni.