AGI - A dieci anni della pubblicazione del suo ultimo libro, ‘Al giardino ancora non l’ho detto’, e dalla sua prematura comparsa, la scrittrice e traduttrice Pia Pera sarà ricordata con un intero anno di eventi e attività che prenderanno il via a fine febbraio. ‘Un anno per Pia Pera’, questo il titolo delle celebrazioni in onore della ‘donna di giardino’ e femminista ante litteram nata a Lucca, è organizzato dalle case editrici Ponte alle Grazie e Salani e dalla direttrice di Gardenia Emanuela RosaClot, insieme a Mariagrazia Mazzitelli e Marco Vigevani, eredi della proprietà intellettuale dell’autrice e fondatori dell’Associazione Pia Pera Orti di Pace, con Cristina Palomba, editor di Ponte alle Grazie che ha seguito l’opera della Pera sin dagli inizi.
Per Emanuela Rosa-Clot: “A dieci anni dalla scomparsa di Pia Pera ci rendiamo conto di quanto fosse visionario il suo pensiero, che mette il rapporto con la natura al centro dell’esistenza. E di come sia attuale e importante ritornarci in tempi di cambiamenti feroci come questi”. Per Emanuele Trevi, autore della prefazione de ‘Il diario di Lo’: “Nei sessant’anni della sua vita libera e intensa, Pia Pera ha esercitato un numero notevole di talenti, sempre tuffandosi senza risparmio nel nuovo esperimento, sempre facendo le cose nell’unica maniera in cui vale la pena di farle: come se fossero le ultime che facciamo”.
Il programma di convegni, incontri, riflessioni e riletture di ‘Un anno per Pia Pera’ ha l’obiettivo di far sì che il suo pensiero, contrassegnato dall’idea di accettazione della trasformazione come parte della vita e capace di unire rigore e delicatezza, non smetta di fiorire nel tempo interrogando e nutrendo ancora le menti.
Attività e iniziative editoriali di Ponte alle Grazie
La casa editrice ha in programma numerose iniziative ed eventi sull’intero territorio nazionale in collaborazione con le principali fiere e i maggiori festival letterari italiani, coinvolgendo scrittrici, scrittori e altri protagonisti del mondo culturale. Saranno inoltre pubblicate le nuove edizioni dei volumi ‘Al giardino ancora non l’ho detto’ (uscito a dicembre 2025), ‘L’orto di un perdigiorno’ (Febbraio 2026), ‘Diario di Lo’ (Maggio 2026), ‘La bellezza dell’asino’ (Settembre 2026). A librai e lettori saranno distribuite 3000 bustine di semi, ognuna dosata per coprire 1 mq di prato fiorito.
Seminari e Convegni
Il 10 aprile l’Università di Parma ospiterà un convegno dedicato a Pia Pera, promosso dalle Prof. Maria Candida Ghidini e Giulia De Florio insieme al Direttore dell’Orto Botanico Renato Bruni. Tra gli oratori, oltre agli slavisti e italianisti, gli scrittori Edoardo Albinati, Nicola Gardini e Maria Pace Ottieri.
Il 6 novembre sarà l’Université de la Côte d’Azur di Nizza a dedicare una giornata di studi alla scrittrice, dal titolo Pia Pera: Un arcipelago di scritture. La giornata sarà organizzata dalla Prof. Elisa Veronesi.
Concorsi e Premi
La seconda edizione (2026) di Venice Gardens Foundation Natura. Premio Letterario Giovani Lettori, prevede una Sezione Orti e Giardini con il sostegno di Venice Gardens Foundation e la collaborazione di Pia Pera Orti di Pace. Per l’assegnazione del Premio della sezione Orti e Giardini, la giuria si avvarrà del parere di un comitato scolastico composto da classi della Scuola primaria dell’Istituto Comprensivo Pia Pera di Lucca, diretto dalla Prof. Elisabetta Giannelli. La Premiazione avrà luogo il 5 ottobre 2026 presso l’Orto Giardino del Convento della Chiesa del Santissimo Redentore a Venezia.
Altre iniziative e attività editoriali
Durante l’intero 2026 la rivista Gardenia ospiterà mensilmente nell’ultima pagina i migliori articoli dell’intellettuale toscana con illustrazioni di Sofia Paravicini. A marzo sarà piantato un albero di magnolia dedicato a Pia Pera nel Parco 8 marzo di Milano (Porta Vittoria). Il progetto sarà disegnato dall’agronoma paesaggista Laura Gatti. La pianta sarà in fiore nel giorno scelto per la piantumazione. L’evento è sponsorizzato da Ilaria Borletti Buitoni a nome dell’associazione WeTree, presieduta da Maria Lodovica Gullino.
Il 12 marzo, giorno del compleanno di Pia Pera, sarà on line la prima puntata de Il giardino segreto, il podcast in tre episodi sul testo dello spettacolo di Pia Pera interpretato da Lorenza Zambon, tratto dal libro omonimo di Frances Hodgson Burnett. Un progetto realizzato con l’ispirazione e il sostegno dell’Associazione Pia Pera Orti di pace.
Pia Pera sarà ricordata durante la Tre Giorni per Il Giardino che il Fai organizza dal 1 al 3 maggio al Castello di Masino, in Piemonte. Nadia Nicoletti, in collaborazione con l’Oasi Zegna, terrà dei laboratori per grandi e piccoli. Tra il 23 e il 24 maggio (Olgiate Molgora-LC) Antonio Perazzi ricorderà la Pera durante il festival di Doppiozero nell’incontro Oltre i giardini: storie di piante, persone e futuro sostenibile organizzato da Marco Belpoliti e Riccardo Fedriga, nel magnifico giardino della villa Sommi Picenardi in Brianza.
La scrittrice sarà celebrata anche in altre manifestazioni di giardinaggio: Orticola a Milano, sempre a maggio, Murabilia a Lucca a settembre, e Orticolario a Cernobbio a ottobre. Il 25 e 26 luglio al Convento di San Cerbone a Lucca si terrà l’incontro Il giardino, la parola con il Cardinale José Tolentino de Mendonça.
Il 26 luglio andrà in scena a Lucca la nuova edizione de Al Giardino ancora non l’ho detto che riporterà nel presente parole e sguardo di Pia Pera nel suo ultimo libro. Lo spettacolo, interpretato da Lorenza Zambon, sarà poi presentato in diverse altre manifestazioni, e Book City Milano (novembre 2026) ospiterà l’evento conclusivo delle celebrazioni dedicate a Pia Pera. A ottobre il Festival della terra, organizzato da Laterza a Lucca, renderà omaggio alla scrittrice. L’evento sarà curato dalla Fondazione Giuseppe Pera, presieduta dalla Prof. Ilaria Milianti, in collaborazione con l'associazione Pia Pera Orti di Pace.