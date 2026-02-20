Conto alla rovescia all'Arena di Verona per la cerimonia di chiusura dei Giochi

AGI - Roberto Bolle, Benedetta Porcaroli, Gabry Ponte, Achille Lauro. Se la cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina è stata un tributo all'italianità sotto ogni punto di vista, quella di chiusura sarà dedicata al momento dei corpi e alla bellezza del gesto (atletico, ma non solo). "Beauty in action", questo il concept ideato da Fimmaster che interpreta la bellezza come energia concreta, capace di lasciare il segno.
Una fusione di lirica, musica, danza, cinema, design e tecnologia che si ispirerà alla ricchezza culturale e artistica dell'Italia, espressione del suo equilibrio tra classicismo e contemporaneità, e alla capacità creativa degli italiani di trasformare l'estetica in emozione. Il tutto all'Arena di Verona, la più antica arena romana ancora oggi in funzione (sede, il prossimo 6 marzo, anche della cerimonia di Apertura dei Giochi Paralimpici, per la prima volta nella storia in un sito Unesco).
La scenografia sarà ispirata all'acqua, simbolo del legame tra i diversi territori attraversati dai Giochi, dalle vette alpine fino al mare. Tra le (poche) anticipazioni ad oggi uscite c'è quella di uno spettacolo che annulla la divisione netta tra palco e platea e che trasforma l'Arena di Verona in una grande piazza italiana con superfici luminose, elementi mobili e coreografie diffuse. I portabandiera italiani saranno Davide Ghiotto (pattinaggio di velocità) e Lisa Vittozzi (biathlon).
Tra il pubblico Meloni e (forse) Trump
Impossibile elencare gli ospiti vip che la seguiranno dal vivo. Di sicuro ha confermato la sua presenza la premier Giorgia Meloni e c'è grande attesa per una, probabile, presenza del presidente degli Stati Uniti d'America Donald Trump. Sembra quasi certa invece l'assenza del presidente francese Emmanuel Macron (che aveva mancato la cerimonia di apertura allo stadio di San Siro). Al suo posto riceverà il passaggio di consegne verso le Olimpiadi del 2030 il primo ministro, Sébastien Lecornu.
Quando e dove vederla
La cerimonia inizierà alle ore 20 di domenica e sarà visibile sulle piattaforme che hanno fin qui ospitato le gare dei Giochi, come Rai ed Eurosport.