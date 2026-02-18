“Il suo odore dopo la pioggia' dopo il romanzo arriva il graphic novel

AGI - Una storia semplice e delicata sul legame indissolubile che può nascere tra un uomo e il suo cane. Un amore difficile da comprendere per chi non vive, o non ha vissuto almeno una volta, con un animale accanto — che sia un cane, un gatto, un coniglio… Bao porta ai lettori una graphic novel ispirata al caso editoriale Il suo odore dopo la pioggia di Cédric Sapin-Defour (in Italia pubblicato per Salani), che oggi rivive nella matita dello spagnolo José Luis Munuera.
In queste 136 pagine a colori si ripercorre la storia di Cédric e del suo bovaro Ubac, un rapporto che travalica i confini dello spazio e del tempo: dal periodo precedente all’arrivo del cane, con la preparazione degli spazi fisici e mentali che quel nuovo compagno occuperà, fino al momento straziante in cui i due dovranno dirsi addio. Dieci anni in cui la vita assume un significato diverso, in cui gesti che a noi umani sembrano minimi diventano fondamentali per Ubac, in cui perfino l’odore della pioggia si carica di ricordi e momenti preziosi. Anni in cui l’autore scopre che esiste una realtà oltre la materia, quella da cui attinge il suo cane e dalla quale, in fondo, dovrebbe imparare ad attingere anche lui.
Il fumetto, con la sua capacità unica di intrecciare parola e immagine, amplifica l’intensità emotiva del racconto. Munuera traduce in segno grafico ciò che nel romanzo era solo evocato, restituendo sguardi, silenzi e movimenti che parlano più di mille frasi. Le tavole con i loro colori, le sue ampie vedute sulle montagne, e sulla stretta sui dettagli sono capaci di modulare la tenerezza, la nostalgia e la perdita. Sentimenti che sono contenuti tutti in un grande, inspiegabile e irrazionale amore. Le tavole alternano ritmo e respiro, accompagnando il lettore dentro la quotidianità condivisa da Cédric e Ubac. È un’esperienza visiva che rende ancora più tangibile la profondità del loro legame.
Un fumetto che, al pari dell’acclamato romanzo, si fa catalizzatore di emozioni pure e parla al cuore di tutti noi, raccontando un legame primordiale destinato a cambiare per sempre la vita e a restituirci il vero significato dell’amore.