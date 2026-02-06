Il Gruffalò torna dopo 20 anni. Nel terzo libro ci sarà la nonna

AGI - Dopo 20 anni di attesa, tornano le avventure del Gruffalò che questa volta, oltre alla sua piccolina, sarà in compagnia della nonna. Lo ha annunciato l'autrice, Julia Donaldson, al programma Today di BBC Radio 4. La scrittrice londinese aveva già reso noto mesi fa che avrebbe pubblicato il terzo libro che vede come protagonista l’ormai celebre “creatura mostruosa, metà orso e metà bufalo, con zanne tremende, artigli affilati, una lingua molliccia e aculei violacei sulla pelliccia”, tuttavia nulla era trapelato. Fino a oggi, quando Donaldson ha annunciato il titolo (e il nuovo protagonista) della nuova storia: “Nonna Gruffalò”.
Pochissimi i dettagli trapelati, a eccezione di una frase che ci immerge direttamente nella storia: “Un giorno il Gruffalò disse a sua figlia: ‘La nonna Gruffalò sta venendo a stare con noi’”. Il terzo capitolo della saga uscirà in versione cartacea e audiolibro il 10 settembre.
“Scrivere un sequel è sempre una sfida”, ha dichiarato Donaldson, che per le sue storie si avvale della collaborazione con l'illustratore Axel Scheffler. “Ho avuto questa idea per quasi vent'anni, ma sono stata troppo occupata a scrivere altre cose. E ora sono diventata nonna anch'io, quindi forse è questo che mi ha spinto a farlo”.
“Sono più di vent'anni che dico che non ci sarà un sequel, e questo mi ha insegnato a non dire mai mai”, ha commentato Axel Scheffler. “È stata una sorpresa totale per me, ma Julia ha inventato una storia così meravigliosa che mi ha entusiasmato”.
Il successo globale
Il Gruffalò è stato pubblicato per la prima volta nel 1999, seguito cinque anni dopo dal suo seguito, “Il Gruffalò e la sua piccolina”. Entrambi i libri raccontano un'avventura in un bosco pieno di animali, con la storia narrata in distici in rima. I primi due libri hanno venduto più di 18 milioni di copie in 115 lingue in tutto il mondo.
L'ispirazione per il terzo capitolo
“In realtà avevo avuto l'idea di base per la storia molto tempo fa, ma non riuscivo a capire come svilupparla”, ha spiegato l’autrice. “È stato solo quando il National Literacy Trust, di cui apprezzo molto il lavoro, ha utilizzato i primi due libri nell'ambito del programma Early Words Matter che mi sono sentita spinta a tirare fuori la mia idea dal cassetto e vedere una volta per tutte se riuscivo a trasformarla in una storia davvero soddisfacente. Con mia grande sorpresa, ci sono riuscita!”.
Dal libro al cortometraggio animato
Nel 2009, la storia originale — che racconta di un topolino furbo che inganna una serie di predatori mentre passeggia in un bosco fitto e oscuro fino a all’incontro con il Gruffalò — è diventata un cortometraggio animato candidato all'Oscar trasmesso dalla BBC One, con James Corden, Rob Brydon e Helena Bonham Carter che hanno prestato la loro voce ad alcuni personaggi.
Il fenomeno Donaldson
Julia Donaldson è una delle autrici per l’infanzia più amate e influenti degli ultimi decenni: britannica, ex cantautrice e performer, ha costruito un universo narrativo riconoscibilissimo grazie a testi in rima, ritmo musicale e una straordinaria capacità di parlare ai bambini senza mai semplificare troppo. Il suo stile unisce oralità, umorismo e strutture ritmiche e ripetitive che invitano alla lettura ad alta voce, spesso affiancate da personaggi memorabili e colpi di scena intelligenti. Gran parte del suo successo è legato alla collaborazione con Scheffler, con cui ha firmato classici moderni come appunto Il Gruffalò e Gruffalò e la sua piccolina, ma anche Bastoncino; Superverme; La strega Rossell; La chiocciolina e la balena; A spasso col mostro. Storie che, dietro l’apparente semplicità, affrontano temi come l’astuzia, la paura, l’autonomia e l’empatia, rendendo la Donaldson una voce centrale nella letteratura per l’infanzia contemporanea.