Record all’asta per Michelangelo: studio per la Cappella Sistina venduto a 27,2 milioni

AGI - Uno studio di Michelangelo, finora sconosciuto, preparato in vista della realizzazione degli affreschi della volta della Cappella Sistina, e' stato venduto da Christie's per 27,2 milioni di dollari, quasi 20 volte la stima più bassa.
Si tratta di un record per un'opera di Michelangelo all'asta. Il record precedente era di 24,3 milioni di dollari per un altro disegno, stabilito sempre da Christie's a Parigi nel 2022.
Il disegno e' l'unico studio non documentato per la volta della Cappella Sistina mai messo all'asta e uno dei soli 10 realizzati da Michelangelo noti per essere in mani private. Dei circa 600 fogli di Michelangelo sopravvissuti fino ad oggi questo e' uno dei circa 50 studi relativi alla Cappella Sistina.