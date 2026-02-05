Al via la prima edizione del Festival ‘Un solo mare’

AGI - Dall’11 al 15 febbraio 2026, all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma, andrà in scena la prima edizione di ‘Un Solo Mare’, Festival prodotto dalla Fondazione Musica per Roma. L'evento celebra il mare come patrimonio condiviso e risorsa insostituibile, creando uno spazio di confronto dedicato a quel 70% della superficie del pianeta che regola il clima e produce metà dell’ossigeno che respiriamo.
Nei cinque giorni della manifestazione, tra conferenze, laboratori, mostre, spettacoli ed eventi per famiglie, saranno proposte diverse prospettive legate al mare: esplorazione, tecnologie, biodiversità, cambiamenti climatici, coste e sostenibilità. ‘Un Solo Mare’ si porrà come luogo di confronto tra cittadinanza, imprese, istituzioni e comunità scientifica su energia, pesca sostenibile, aree marine protette, innovazione e rotte del Mediterraneo. È un’occasione fondamentale per riflettere sulle sfide ambientali, culturali e sociali che attraversano gli oceani, immaginando nuove strategie e forme di cooperazione.
Il mare come spazio narrativo e culturale
Oltre alla dimensione scientifica, il mare sarà inteso anche come spazio narrativo e culturale: luogo di storie di scienziati ed esploratori, economisti, atleti, scrittori, artisti e tecnologi, in cui l’immaginazione incontra la conoscenza e l’esperienza di chi lo attraversa e dialoga con lo sguardo di chi lo studia.
Gli ospiti attesi
Tra gli ospiti di rilievo, sono attesi lo scrittore svedese Björn Larsson, la leggenda del windsurf Alessandra Sensini, il velista e navigatore oceanico Giovanni Soldini, l’analista geopolitico Dario Fabbri, la creatrice di Geronimo Stilton Elisabetta Dami, e lo sceneggiatore e disegnatore di Topolino Claudio Sciarrone. Sarà presente anche il professore emerito Andrea Rinaldo, direttore del Laboratoire d’Écohydrologie dell’École Polytechnique Fédérale di Losanna e vincitore del Water Prize 2023. Il concerto dell’Orchestra del Mare, organizzata con la Fondazione Casa dello Spirito e delle Arti e la Fondazione Santo Versace, vedrà la partecipazione del Maestro Nicola Piovani e di Alessio Boni.
Programma attività e spazio EduMare
Il programma riservato a scuole e famiglie nello spazio EduMare unirà al rigore scientifico creatività e divertimento, per ispirare le nuove generazioni a prendersi cura del mare. Ragazze e ragazzi avranno accesso a laboratori scientifici, incontri con protagonisti d’eccezione, contributi audiovisivi sulla bellezza e le sfide degli oceani, spettacoli, laboratori interattivi e percorsi sulla sostenibilità marina. In collaborazione con le Biblioteche di Roma, dall’11 al 14 febbraio, la Biblioteca Elsa Morante presso il Porto Turistico di Roma (Municipio X) ospiterà un programma che intreccia scienza, letteratura e attività per famiglie, a cura di ISPRA e OGS. Mostre, laboratori e incontri con autori offriranno un’esperienza culturale rivolta a pubblici diversi: un percorso culturale dedicato al territorio di Ostia e al suo rapporto privilegiato con il mare. Attesi gli scrittori Björn Larsson e Claudia Fachinetti.
Le cinque mostre in programma
Sono 5 le mostre in programma: “AMERIGO VESPUCCI-ON BOARD!” (a cura della Marina Militare), una selezione di scatti in bianco e nero di Carlo Mari che racconta la vita a bordo della nave Amerigo Vespucci durante la traversata atlantica; “BANQUETTE ALLA RISCOSSA!” (a cura di ISPRA), mostra sulla spiaggia ecologica, rivolta a grandi e piccoli; “TOURISM IN THE CLIMATE CHANGE ERA”, fotografie di Marco Zorzanello che analizzano gli effetti del cambiamento climatico sul nostro stile di vita; “NAVE VESPUCCI-IL VIAGGIO INTORNO AL MONDO” (a cura della Marina Militare), fotografie di Massimo Sestini dedicate alla Nave Vespucci; “ONLY ONE” (a cura di Marevivo), che affronta transizione energetica ed ecologica, economia circolare, inquinamento da plastica e riscaldamento degli oceani, evidenziando come la salute di tutti gli esseri viventi dipenda dall’equilibrio tra ambiente naturale e attività umane.
Crediti e partner scientifici
Prodotto dalla Fondazione Musica per Roma, con la partnership progettuale di Codice Edizioni, il ‘Festival Un Solo Mare’, con la direzione scientifica del prof. Roberto Danovaro, è promosso da Roma Capitale–Assessorato alla Cultura. Gode del Patrocinio dell’Assessorato all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale. I partner scientifici includono: CMCC–Centro Euro–Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici, CNR–Consiglio Nazionale delle Ricerche, ENEA–Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, ISPRA–Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, OGS–Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale, Fondazione Marevivo, ASviS–Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile. L'evento è in collaborazione con Cluster Tecnologico Nazionale “Blue Italian Growth” (CTN-BIG), Biblioteche di Roma e Marina Militare, con la partecipazione di Fondazione Casa dello Spirito e delle Arti e Fondazione Santo Versace. Partner culturali sono Pianeta Mare Film Festival, Scuola Holden e Fondazione Symbola. Fondazione Musica per Roma ringrazia i suoi main sponsor Banca del Fucino ed Enel, oltre a Frecciarossa di Trenitalia (Gruppo FS) in qualità di treno ufficiale della manifestazione.