Al Salone del libro di Torino 2026 Carrère, Baggio e Orietta Berti

AGI - Sarà "Il mondo salvato dai ragazzini" il tema dell'edizione 2026 del Salone internazionale del libro di Torino, che si terrà al Lingotto dal 14 al 18 maggio. Ad annunciarlo, la direttrice Annalena Benini, nel corso della prima conferenza stampa dell'anno della manifestazione. "Sono molto felice di annunciare il tema di quest'anno - ha detto Benini - è un titolo particolarmente caro a me ed è molto significativo per il Salone e per tutti noi".
"È un libro fondamentale di Elsa Morante - ha proseguito - è un libro che contiene molti libri. Come ha spiegato la stessa Morante è un manifesto, una poesia, un appello, una festa. E' un romanzo ibrido che contiene soprattutto un messaggio di allegra speranza per il futuro. Goffredo Fofi l'ha definito 'un appello universale' ed è l'appello al mondo dei più giovani"."È tutto quello che è il Salone - ha aggiunto - è una chiave magica che apre tutte le porte. Ed è un messaggio di speranza".
Il rinnovo e la promozione della lettura
Nel corso della prima conferenza stampa dell'anno sulla manifestazione che si terrà dal 14 al 18 maggio al Lingotto, Silvio Viale, presidente dell'Associazione Torino Città del Libro, ha annunciato che Annalena Benini rimarrà direttrice del Salone internazionale del libro di Torino per altri tre anni: "Annalena ha scelto di proseguire e ce l'ha comunicato - ha detto Silvio Viale - questo mi ha permesso di confrontarmi con il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e con il sindaco di Torino Stefano Lo Russo, che hanno condiviso il parere positivo". Quindi ha aggiunto: "A breve firmeremo il rinnovo di Annalena, che rimarrà con noi fino al 2029".
Annalena Benini: onorata di continuare questo lavoro
"Sono onorata di continuare il lavoro iniziato tre anni fa - ha commentato Benini - è una gioia ed è una continuazione naturale del servizio alla promozione della lettura". Restare altri tre anni alla guida del Salone, ha aggiunto a margine della presentazione Benini, "per me significa la possibilità di portare a termine, di compiere un lavoro cominciato tre anni fa, anche un po' prima, e continuare anche ad arricchirmi attraverso questo lavoro che è una magnifica esperienza di lavoro culturale e di lavoro al servizio dei libri, che è quello che amo".
Attesi al Salone Carrère, Arriaga, Luiselli, Ypi e Irvine Welch
La direttrice ha spiegato poi che ci saranno "tantissimi nomi internazionali perché la bellezza del Salone è anche questa, di essere riconosciuto a livello internazionale come posto in cui si parla davvero dei libri e della letteratura". Qualche nome? Emmanuel Carrère, Valeria Luiselli, Lea Ypi, Guillermo Arriaga, Irvine Welch, ha annunciato Benini, che poi ha spiegato che ci sarà una nuova sezione, la nona sezione, "proprio la sezione 'Mondo salvato dai ragazzini', curata e condotta e ideata da cinque, tra ragazze e ragazzi tra i 19 e i 23 anni, che hanno già avuto esperienza con il Salone. Sono ragazzi universitari, sono soprattutto delle lettrici e dei lettori che hanno voglia, desiderio e volontà di raccontare il presente".
Al Lingotto ci saranno anche lo scrittore e sceneggiatore greco Petros Markaris, David Grossman, Ece Temelkuran, Abraham Verghese, Hervé Tullet, Guillaume Perreault e Magali Bonniol. "La caratteristica del salone del libro - ha spiegato Benini - è che le autrici e gli autori vogliono esserci. Questo per noi è motivo di grande felicità e di orgoglio".
Ospiti d'onore e incontri tematici
Tra gli ospiti d'onore anche il "divin codino" Roberto Baggio. Per ogni sezione, i curatori e le curatrici hanno pensato a incontri tematici con voci autorevoli nel loro campo.
Le sezioni tematiche e i curatori
Tra i primi nomi annunciati: Melania Mazzucco (curatrice della sezione Arte) propone un ciclo sulle vite degli artisti, che si apre con Annie Cohen-Solal; Francesco Piccolo (curatore della sezione Cinema) sarà con Paola Cortellesi, Giulia Calenda e Furio Andreotti in dialogo a partire dalla scrittura di C’è ancora domani; Matteo Lancini (curatore della sezione Crescere) parlerà di disagio evolutivo con Daniele Mencarelli; Teresa Cremisi (curatrice della sezione Editoria) dialogherà con i giovani del Bookstock; Francesco Costa (curatore della sezione Informazione) aprirà una riflessione sull’informazione sui social media con Francesco Zaffarano, Livia Viganò e Marco Cartasegna; Luciana Littizzetto (curatrice della sezione Leggerezza) avrà come ospiti Mara Maionchi e Orietta Berti; Erin Doom (curatrice della sezione Romance) sarà con Karim B.; Alessandro Piperno (curatore della sezione Romanzo) parlerà dei classici, a partire da 'Lolita' di Nabokov, con Silvia Avallone.
La nuova sezione: Il mondo salvato dai ragazzini
La novità di questa edizione è la nona sezione: Il mondo salvato dai ragazzini. "Da vent’anni - ha detto Benini - il Salone del Libro lavora riconoscendo nei giovani non solo un pubblico, ma una voce da ascoltare, e per questo ha deciso di inaugurare una nuova sezione, curata da ragazze e ragazzi che hanno collaborato con il Salone nel 2024 e 2025". Le curatrici e i curatori Veronica Frosi, Gloria Napolitano, Lorenzo Riggio, Sebastian Tanzi e Francesca Tassini hanno ideato incontri dedicati alla contemporaneità. Il loro primo ospite sarà Luca Dodaro, ideatore di Illuminashow.
Eventi di avvicinamento e paesi ospiti
Ma il Salone vive tutto l’anno. Torna l’appuntamento di avvicinamento alla manifestazione, con un importante nome internazionale, Gisèle Pelicot, che sarà in dialogo con Annalena Benini il 18 marzo, nell’Aula Magna della Cavallerizza Reale di Torino. Paese ospite d'onore del Salone sarà la Grecia, mentre la Regione sarà l'Umbria.