Premio Demetra 2026: aperto il bando, candidature fino al 31 marzo

AGI - La letteratura ambientale torna protagonista con il premio promosso da Comieco – Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica - in collaborazione con SalernoLetteratura Festival. Il bando è aperto alle opere pubblicate da editori indipendenti tra il 1 gennaio 2023 e il 31 gennaio 2026 (con un periodo più esteso per la graphic novel: dal 1 gennaio 2022 al 31 gennaio 2026).
Le candidature possono essere inviate fino al 31 marzo 2026 attraverso la procedura indicata sul sito di Comieco. Il Premio si articola in quattro sezioni: saggistica, narrativa, graphic novel (italiana e tradotta) e libri per ragazzi. Il vincitore di ciascuna categoria riceverà un premio in denaro di 1.500 euro.
I riconoscimenti per saggistica, narrativa e graphic novel saranno assegnati a giugno nell’ambito di SalernoLetteratura, mentre il premio per la sezione dedicata ai ragazzi verrà consegnato a luglio durante l’Elba Book Festival, confermando la continuità tra i due appuntamenti culturali.
Giunto alla sua sesta edizione, il Premio Demetra ha raccolto finora oltre 300 opere candidate e premiato 24 autori, contribuendo alla valorizzazione della letteratura dedicata ad ambiente e sostenibilità. Dopo cinque anni, ospitati dall’Elba Book Festival – dove il premio ha consolidato identità e comunità – l’edizione 2026 approda a Salerno, ampliando pubblico e prospettive senza interrompere il legame con le sue origini. La giuria del Premio Demetra è composta da: Ermete Realacci (Presidente), Carlo Montalbetti per Comieco, Duccio Bianchi come responsabile scientifico, Ilaria Catastini, Giorgio Rizzoni e Paolo Barcucci.