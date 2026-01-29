Il viaggio spirituale e artistico di Franco Battiato diventa un film: ecco “Il lungo viaggio”
Il viaggio spirituale e artistico di Franco Battiato diventa un film: ecco “Il lungo viaggio”
Home>Cultura

Il viaggio spirituale e artistico di Franco Battiato diventa un film: ecco “Il lungo viaggio”

Il film ripercorre la vita e l’evoluzione artistica di uno dei più grandi musicisti italiani, seguendone il percorso dalla Sicilia alla Milano degli anni Settanta
Franco Battiato
Agf - Franco Battiato
cinema franco battiato
di lettura

AGI - L'atteso biopic "Franco Battiato. Il lungo viaggio", diretto da Renato De Maria e scritto da Monica Rametta, il primo film dedicato a Franco Battiato, arriverà nelle sale cinematografiche solo il 2, 3 e 4 febbraio come evento speciale per Nexo Studios.

ADV

Il film è uno sguardo avvincente sulla vita e sulle passioni di uno dei più grandi artisti della musica italiana. Segue il percorso del giovane Battiato, interpretato da Dario Aita, dalla Sicilia al suo arrivo a Milano negli anni Settanta, esplorando i momenti cruciali del cammino verso il successo e accompagnandolo fino al ritorno nell'amata terra d'origine.

ADV

Il viaggio interiore e la ricerca spirituale

"Franco Battiato. Il lungo viaggio" è il racconto di un viaggio interiore, in cui la natura dell'artista, già incline alla spiritualità, si trasforma in una ricerca più consapevole.

Evoluzione musicale e incontri significativi

Al centro della narrazione anche l'evoluzione del suo talento musicale e alcuni degli incontri significativi che hanno plasmato la sua carriera e il suo spirito creativo, tra cui quello con Giuni Russo, Juri Camisasca e Giusto Pio, amico e coautore di molti dei brani più iconici del repertorio di Battiato.

Cast e musiche originali

Nel cast, insieme a Dario Aita, anche Elena Radonicich, Simona Malato, Ermes Frattini, Nicole Petrelli, Giulio Forges Davanzati, oltre ad Anna Castiglia e alla partecipazione straordinaria di Joan Thiele. Le musiche originali sono di Vittorio Cosma con Giuvazza Maggiore.

ADV