Torna il Premio Wondy per la Letteratura Resiliente

AGI - Sono stati selezionati i finalisti della IX edizione del Premio Wondy per la Letteratura Resiliente. La sestina scelta dal Comitato Promotore, coadiuvato da un gruppo di lettori dell’associazione ‘Wondy Sono Io’ e dai coordinatori designati comprende: ‘Da solo’ (Neri Pozza) di Novità Amadei, ‘L'alba della nostra libertà' (Fazi) di Barbara Cagni, ‘Donnaregina’ (Mondadori) di Teresa Ciabatti, ‘Casa, dolce casa’ (Guanda) di Andrea Kerbaker, ‘Cartagloria’ (Adelphi) di Rosa Matteucci, ‘Lo sbilico’ (Einaudi) di Alcide Pierantozzi.
A giudicare le opere sarà ora la Giuria tecnica, quest’anno composta da Gaia Tortora, giornalista e scrittrice (Presidente); Gianni Turchetta, docente di Letteratura italiana contemporanea all’Università Statale di Milano (Vice Presidente); Luca Dini, giornalista e direttore del settimanale F, Francesca Giannone, scrittrice; Chiara Moscardelli, scrittrice; Emanuele Nenna, imprenditore e pubblicitario; Silvia Nucini, giornalista e scrittrice; Dario Voltolini, scrittore e vincitore del Premio Wondy 2025.
La serata finale e il valore della resilienza
L’opera vincitrice sarà proclamata nella serata finale del Premio in programma lunedì 20 aprile al Teatro Manzoni di Milano. In palio 5.000 euro e una tela dell’artista Luca Tridente, le cui opere donate nelle precedenti edizioni sono state inserite nel Catalogo dell’Arte Moderna (Editoriale Giorgio Mondadori). “I libri finalisti di questa nona edizione rappresentano conferma di come la letteratura possa camminare nei sentieri più impervi della vita con un tono qualitativamente alto. La resilienza, parola troppo abusata, ma alla quale noi del Premio Wondy diamo un posto di rilievo, emerge nelle vicissitudini personali, così come in quelle collettive, raccontate dalle autrici e dagli autori finalisti,” ha detto Alessandro Milan, Presidente dell’Associazione ‘Wondy Sono Io’.
La storia del premio Wondy
Creato nel 2018 per celebrare le opere narrative capaci di raccontare la resilienza, il Premio Wondy nasce in memoria di Francesca Del Rosso (1974-2016), giornalista e scrittrice conosciuta come Wondy e autrice di ‘Wondy. Ovvero come si diventa supereroi per guarire dal cancro’ (Rizzoli, 2014), in cui raccontava con ironia e coraggio la sua esperienza personale con la malattia.
Sponsor e media partner
Promosso dall’associazione ‘Wondy Sono Io’, nata con l’obiettivo di diffondere la cultura della resilienza in tutte le sue forme, Il Premio Wondy per la Letteratura Resiliente è realizzato con il sostegno di Banco BPM, main sponsor, Gruppo Lavazza e Masi Agricola. Gruppo Il Sole 24 ORE e la rivista F sono media partner.
Informazioni utili
Info su: www.wondysonoio.it