Oscar, 'One Battle After Another' e 'Sinners' i favoriti

AGI - Le votazioni sono state concluse ed è giunto il momento: l'Academy è pronta a svelare le nomination per gli Oscar di quest'anno, con "One Battle After Another" e "Sinners" che dovrebbero essere in cima alla lista. Gli esperti prevedono che i due acclamati successi, entrambi della Warner Bros., potrebbero accumulare una dozzina o più candidature ciascuno per la più importante cerimonia di premiazione di Hollywood, dal miglior film al miglior attore protagonista, fino al nuovo premio per il miglior casting.
Alcuni suggeriscono addirittura che i film potrebbero eguagliare, o addirittura battere, il record storico di nomination per un singolo film, detenuto congiuntamente da "Eva contro Eva", "Titanic" e "La La Land" con 14 candidature. È raro che un singolo studio di Hollywood abbia i due favoriti per gli Oscar, e ironicamente questo accade in quello che potrebbe essere l'anno del canto del cigno per la Warner Bros. come distributore indipendente. La Warner Bros. è al centro di una guerra di offerte tra Paramount Skydance e Netflix.
"Sinners", un film horror d'epoca con influenze blues sul Sud degli Stati Uniti segregato, è diretto dal regista di "Black Panther" Ryan Coogler. Si prevede che Michael B. Jordan, che interpreta due gemelli che combattono contro vampiri e razzisti nel Mississippi degli anni '30, riceva una nomination come miglior attore, oltre a tutto il cast, dalla sceneggiatura alla colonna sonora. Per l'esperto di premi di Variety, Clayton Davis, il record di nomination è a portata di mano per "Sinners". Coogler sta "riscrivendo completamente i calcoli" e potrebbe entrare in "una stratosfera statistica che nessun regista ha mai toccato", ha scritto Davis.
I film di Paul Thomas Anderson e Netflix
Ma finora in questa stagione dei premi, Paul Thomas Anderson, la cui formidabile ed eclettica filmografia va da "Boogie Nights" a "Il petroliere", ha vinto quasi tutti i premi in palio per "One Battle After Another". Un thriller bizzarro su un rivoluzionario in pensione alla ricerca della figlia adolescente, in un contesto selvaggio di violenza radicale, retate dell'immigrazione e suprematisti bianchi, che ha battuto il record di nomination di Hollywood per la migliore interpretazione maschile. L'ex premio Oscar Leonardo DiCaprio è praticamente certo di ottenere la sua settima nomination all'Academy. Anche Netflix ha i suoi candidati nel film horror mostruoso di Guillermo del Toro "Frankenstein", nel tragico dramma western "Train Dreams" e nel musical d'animazione di successo "KPop Demon Hunters".