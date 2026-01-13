Così l'acquedotto di Augusto cambiò la vita di Pompei

AGI - Le terme pubbliche di Pompei e l'intero sistema idrico cittadino hanno conosciuto una profonda trasformazione tra la tarda età repubblicana e il periodo augusteo, passando da un approvvigionamento basato su pozzi profondi a una rete alimentata da acquedotto, con effetti diretti sull'espansione dei bagni e sull'igiene urbana.
È quanto emerge da uno studio pubblicato sui Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), che analizza le incrostazioni di carbonato di calcio conservate in pozzi, terme e infrastrutture idriche della città sepolta dall'eruzione del Vesuvio del 79 d.C.
Analisi geochimiche e la fase iniziale
Gul Surmelihindi, Cees Passchier e colleghi hanno combinato analisi geochimiche degli isotopi stabili e degli elementi in traccia nei depositi carbonatici con osservazioni archeologiche, ricostruendo l'evoluzione delle fonti, della qualità e della quantità dell'acqua nel tempo. I risultati indicano che, in una fase iniziale, gli impianti termali pubblici e i complessi artigianali erano alimentati da pozzi profondi fino a 40 metri, dai quali l'acqua veniva sollevata con macchine azionate manualmente. Nelle vasche riscaldate delle Terme Repubblicane, abbandonate tra il 30 e il 20 a.C., le incrostazioni mostrano segnali evidenti di contaminazione da attività umana, suggerendo che l'acqua non venisse rinnovata con frequenza.
L'impatto della costruzione dell'acquedotto augusteo
La costruzione dell'acquedotto in età augustea, tra il 27 a.C. e il 14 d.C., segnò una svolta: l'arrivo di una fonte più stabile e continua permise l'ampliamento delle strutture termali e un probabile miglioramento delle condizioni igieniche. Secondo gli autori, lo studio dimostra come l'analisi dei depositi minerali possa offrire una finestra unica sulla vita quotidiana e sulle pratiche sociali di una città romana, illuminando il ruolo centrale delle terme nella cultura urbana di Pompei.