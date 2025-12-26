Addio a Perry Bamonte, chitarrista dei Cure

AGI - Il chitarrista e tastierista dei 'Cure', Perry Bamonte, è morto all'età di 65 anni. Lo ha annunciato il leggendario gruppo dark rock britannico. Bamonte, che divenne membro a pieno titolo dei 'Cure' nel 1990, "è morto dopo una breve malattia a casa durante il periodo natalizio", secondo una dichiarazione pubblicata sul sito web della band.
"È con enorme tristezza che confermiamo la morte del nostro grande amico e compagno di band Perry Bamonte", si legge. "Tranquillo, intenso, intuitivo, costante ed estremamente creativo, 'Teddy' era una parte calda e vitale della storia dei Cure". La band aggiunge: "I nostri pensieri e le nostre condoglianze vanno a tutta la sua famiglia, ci mancherà moltissimo".
La carriera di Perry Bamonte nei Cure
I 'Cure', il cui frontman 66enne Robert Smith è famoso per il suo approccio innovativo alla musica e per la sua resistenza sul palco, si sono trasformati nel corso della loro prolifica esistenza durata decenni. Quando i 'Cure' si formarono nel 1976, Bamonte fece inizialmente parte della troupe dal 1984 prima di godersi due periodi come membro musicale, suonando chitarra, basso a sei corde e tastiera.
I contributi agli album e le esibizioni dal vivo
Nella loro dichiarazione, i 'Cure' hanno sottolineato che Bamonte ha contribuito alla creazione di numerosi album, tra cui "Wish" (1992), "Wild Mood Swings" (1996), "Bloodflowers" (2000), "Acoustic Hits" (2001) e "The Cure" (2004). Si è esibito in più di 400 spettacoli durante i suoi primi 14 anni nella band, e poi ha suonato in altri 90 concerti dopo essere rientrato tre anni fa.