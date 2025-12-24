Atlante Geopolitico, i nuovi equilibri globali analizzati da Treccani

AGI - Dalla stabilità internazionale a una frammentazione strutturale, l'evoluzione di confini, regimi e rapporti di forza tra Stati è al centro dell’analisi dell’Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani con l’edizione 2025 dell’Atlante Geopolitico. Sotto la direzione scientifica dell’Ambasciatore Ettore Francesco Sequi, l’opera si propone come uno strumento rigoroso per decifrare le dinamiche che stanno ridefinendo gli equilibri mondiali.
L’analisi di quest’anno restituisce l’immagine di un sistema internazionale segnato da una cesura silenziosa ma profonda. Come osservato dall’Ambasciatore Sequi, il mondo del 2025 ha smesso di cercare un ordine globale unitario, trovandosi immerso in un regime ibrido dove sfere di influenza e interessi divergenti si sovrappongono. In questo scenario, la competizione tra Stati Uniti, Cina e Russia, unitamente alla guerra in Ucraina e alle instabilità in Medio Oriente, ridisegna le coordinate della sicurezza globale. L’Europa fatica a tradurre il proprio peso normativo in capacità di azione, mentre le Organizzazioni internazionali operano in un panorama sempre più diviso.
Un’opera monumentale per comprendere il presente
Nelle sue 808 pagine, l’Atlante Geopolitico 2025 offre una mappatura completa del presente. Il volume contiene 197 schede sugli Stati, arricchite da mappe georeferenziate e analisi degli sviluppi politici interni, oltre a 68 schede dedicate alle Organizzazioni internazionali. Il rigore scientifico è supportato da 343 grafici, carte tematiche, 5 saggi introduttivi e un’appendice con 76 indicatori comparativi.
Temi chiave: tecnologia, energia e diritti
Le analisi spaziano dall’egemonia tecnologica alle politiche energetiche, affrontando minacce ambientali e nucleari, crisi migratorie e diritti umani. Secondo Massimo Bray, Direttore Generale dell’Istituto, l’opera mira a fornire un quadro chiaro e informato, nella convinzione che solo attraverso uno sguardo critico sia possibile sviluppare una visione consapevole e inclusiva del presente, ispirata ai valori della pace e della solidarietà.