Salute Pinocchio! torna l'educazione sanitaria sui treni italiani

AGI - Prosegue il viaggio di Salute, Pinocchio!, la collana di fumetti di educazione sanitaria pensata per bambini e famiglie, realizzata dal network PreSa – Prevenzione e Salute e Giunti Editore, in collaborazione con Trenitalia (Gruppo FS).
Dopo il primo volume dedicato alla prevenzione e ai corretti stili di vita, arriva ora il secondo titolo, Salute, Pinocchio! – Il sistema immunitario, promosso dalla Fondazione Mesit – Medicina Sociale e Innovazione tecnologica e realizzato il contributo non condizionato di Sanofi, e pensato per aiutare bambini e famiglie a comprendere, in modo semplice e coinvolgente, come funziona il sistema di difesa del nostro organismo e perché è così importante prendersene cura fin dall’infanzia.
Distribuzione gratuita sui treni
Il libretto sarà distribuito gratuitamente sui treni Intercity di Trenitalia e nei FRECCIALounge nel periodo natalizio, offrendo ai passeggeri più piccoli – e a chi viaggia con loro – un’occasione di lettura educativa durante il tempo del viaggio. Le festività, tradizionalmente dedicate allo stare insieme e alla condivisione familiare, diventano così anche un momento favorevole per avvicinare bambini e adulti a temi come la prevenzione e la cura reciproca, con un linguaggio accessibile e adatto a tutte le età.
Attraverso le avventure di Pinocchio e dei suoi amici, il fumetto accompagna i lettori all’interno del corpo umano, raccontando il ruolo delle cellule immunitarie, il valore della prevenzione, l’importanza delle vaccinazioni e il significato dell’equilibrio immunologico. Il racconto si sviluppa alternando tavole illustrate e contenuti divulgativi, con l’obiettivo di rendere accessibili concetti scientifici complessi senza rinunciare al rigore. La rubrica “La voce del Grillo”, insieme a giochi e quiz finali, stimola la curiosità e favorisce un apprendimento attivo e partecipato. Il progetto si inserisce in una visione che integra educazione, salute e mobilità, portando la cultura della prevenzione in contesti quotidiani e non convenzionali e rendendola fruibile da un pubblico ampio e trasversale.
"Come Sanofi siamo orgogliosi di sostenere questo progetto editoriale che porta la conoscenza del sistema immunitario direttamente nelle mani dei bambini e delle famiglie italiane, utilizzando il fascino senza tempo di Pinocchio. Come azienda guidata dalla scienza e impegnata a diventare la realtà di riferimento nell’immunologia, crediamo fermamente che investire nell'educazione alla salute e nella conoscenza fin dalla giovane età sia fondamentale per costruire una società più consapevole e resiliente. Questo fumetto trasformerà i momenti del viaggio durante le prossime festività di fine anno in preziose opportunità di apprendimento condiviso e di divertimento", dichiara Marcello Cattani, Presidente e Amministratore Delegato Sanofi Italia & Malta.
Sull’impostazione editoriale del progetto interviene anche Francesco Zamichieli, Direttore Iniziative Speciali di Giunti Editore, che dichiara: "Questo progetto nasce da un confronto editoriale continuo e da un lavoro di costruzione condivisa dei contenuti. È stato importante sviluppare un percorso capace di tenere insieme qualità del racconto, attenzione ai lettori più giovani e rigore nei temi affrontati. La collaborazione con il network PreSa si inserisce in questa prospettiva, come dialogo strutturato per affrontare argomenti complessi con leggerezza e al contempo con metodo e responsabilità".
Con il secondo volume di Salute, Pinocchio!, il viaggio prosegue all’insegna della conoscenza e della prevenzione, confermando il valore di un progetto editoriale che accompagna bambini e famiglie anche nei momenti di condivisione più significativi dell’anno.
