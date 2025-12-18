Turismo: Venere in carne e ossa testimonial del Belpaese

AGI - Per promuovere le bellezze d'Italia il ministero del Turismo ha scelto una testimonial d'eccezione: nientemeno che Venere. La dea dell'amore, quella dipinta da Sandro Botticelli, in versione influencer con maglia sblusata e blue jeans strappati esce dal quadro per passeggiare nel Belpaese. E' lei la 'guida' d'eccezione di "Welcome to Meraviglia", l'evoluzione della campagna della Venere influencer presentata dalla ministra del Turismo Daniela Santanchè a Roma.
Ecco che ora la Venere prende vita, esce dal manifesto e si fa vera: da "Open to Meraviglia" a "Welcome to Meraviglia", per accogliere i milioni di turisti che ogni anno scelgono l'Italia. A impersonarla è la giovane Francesca Faccini. Sarà presente sui canali Instagram di Venere (Venereitalia23) e di IG Italia, il primo magazine online dedicato alla narrazione della Nazione.
L'innovazione della Venere in carne e ossa
"Nell'era dell'intelligenza artificiale e della digitalizzazione, di cui conosciamo potenzialità e benefici - spiega la ministra Santanchè - avere una ragazza reale, in carne e ossa, che girerà l'Italia per promuoverne le nostre bellezze, i nostri valori e la nostra autenticità, è un atto dirompente e senza dubbio, per un Ministero, innovativo".
Promozione del patrimonio turistico e interazione
"Venere girerà la Penisola, da Nord a Sud, per promuovere e per valorizzare il nostro meraviglioso patrimonio turistico, unico al mondo, ricco di sfaccettature e specificità locali che, insieme, formano uno stupendo mosaico - dice la ministra - interagirà con il territorio per cogliere gli aspetti più autentici dell'Italia. Vivrà le esperienze, estremamente diversificate, che tutti i turisti possono fare sul territorio, anche per mettere in luce la straordinaria varietà della nostra Nazione".
Collaborazione con le regioni ed Enit
"A tal proposito attiveremo con Enit un tavolo con le Regioni affinché siano protagoniste dei viaggi di Venere, indicando luoghi, aree e destinazioni meno note, per una valorizzazione sempre più mirata e organica delle unicità del territorio italiano", conclude Santanchè.