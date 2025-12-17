Claudio Villa in un francobollo. I cento anni del 'Reuccio' 

AGI - Un secolo di Claudio Villa, un francobollo per commemorarlo. A gennaio 2026, secondo quanto si apprende, l’emissione di un francobollo commemorativo dedicato al cantante, nel centenario della sua nascita, renderà omaggio a una delle voci più amate dal nostro Paese.
Il "Reuccio" della canzone italiana, come era stato ribattezzato, era nato a Roma, nel quartiere di Trastevere, il 1 gennaio 1926, e per anni ha incarnato l’anima melodica del nostro Paese.
La carriera e le interpretazioni
Con oltre 45 milioni di dischi venduti, 4 vittorie al Festival di Sanremo e una carriera che ha attraversato cinema, radio e televisione, la sua voce potente e inconfondibile ha fatto da colonna sonora a generazioni intere. Una voce tenorile che spaziava dalla musica leggera popolare italiana alla canzone napoletana fino agli stornelli romaneschi. Celebri le sue interpretazioni di "Granada", "O sole mio", "Non ti scordar di me".
Il francobollo commemorativo
Il francobollo, che sarà disponibile negli uffici postali e nei negozi di filatelia a inizio del nuovo anno, va incontro al desiderio e alle sollecitazioni dei tanti fan, raccolti in diversi gruppi anche sui social, che non dimenticano il "Reuccio" e con lui vogliono ancora cantare e sognare quell'Italia che oggi non c'è più. L'Italia così gli dedica un francobollo speciale: un piccolo rettangolo di carta che racchiude quella voce immensa che ha fatto cantare intere generazioni.