Il ritorno di Checco Zalone: stasera un videomessaggio su Mediaset
Un dono di Natale anticipato in attesa dell'arrivo al cinema il 25 dicembre di "Buen Camino", il suo nuovo film diretto da Gennaro Nunziante e distribuito da Medusa Film
AGI - Questa sera Checco Zalone farà un regalo al suo pubblico. Alle ore 21.00 tutti i canali Mediaset: Canale 5, Italia 1, Rete 4, Iris, La5, Cine34, TgCom24, Italia 2, Mediaset Extra, Focus, Top Crime, Twentyseven, Canale 20, trasmetteranno un suo "video-messaggio" molto speciale. Un dono di Natale anticipato in attesa dell'arrivo al cinema il 25 dicembre di "Buen Camino", il suo nuovo film diretto da Gennaro Nunziante e distribuito da Medusa Film.
"Buen Camino" è prodotto da Marco Cohen, Benedetto Habib, Fabrizio Donvito, Daniel Campos Pavoncelli ed è una produzione Indiana Production con Medusa Film in collaborazione con MZL e in collaborazione con Netflix realizzata da Indiana Production, una società Vuelta.