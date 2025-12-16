L'Italia fuori dagli Oscar. 'Familia' di Costabile non ce la fa

AGI - L'Italia fuori dalla shortlist dei 15 migliori film candidati agli Oscar nella categoria Miglior film internazionale: non ce l'ha fatta dunque "Familia" di Francesco Costabile.
Proseguono la corsa per la nomination agli Academy Award "Belén" (Argentina), "L'agente segreto" (Brasile), "Un semplice incidente" (Francia), "Sound of Falling" (Germania), "Homebound" (India), "La torta del presidente" (Iraq), "Kokuho" (Giappone), "All That's Left of You" (Giordania), "Sentimental Value" (Norvegia), "Palestine 36" (Palestina), "Other Choice" (Corea del Sud), "Sirat" (Spagna), "Late Shift" (Svizzera), "Left-Handed Girl" (Taiwan) e "La voce di Hind Rajab" (Tunisia).
L'annuncio delle nomination
L'annuncio della cinquina dei film nominati per concorrere al premio come Miglior film internazionale è previsto per il 22 gennaio 2026, mentre la cerimonia di consegna degli Oscar si terrà a Los Angeles il 15 marzo.