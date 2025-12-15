Concertone al Circo Massimo, i big per il capodanno di Roma

AGI - Alessandra Amoroso, Fabri Fibra e Tananai: saranno loro gli special guest del Concertone di Capodanno al Circo Massimo di Roma, con inizio alle ore 21 del 31 dicembre. A seguire ci sarà un Dj set. Il concerto sarà ancora una volta del tutto gratuito per le decine e decine di migliaia di persone di ogni età che si ritroveranno in quell'arena e si stima che, tra la capienza del 'catino' del Circo Massimo - pari a 70mila presenze - e il turn over di spettatori che si avvicenderanno a seconda dei propri gusti musicali, si arriverà a un totale di 200mila persone. Ad annunciare il cast è stato il sindaco della Capitale, Roberto Gualtieri, nel corso della conferenza stampa tenuta nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, con l'assessore capitolino ai Grandi Eventi, Alessandro Onorato. L'evento è organizzato da Roma Capitale in collaborazione con Rds e Friends & Partner. La serata sarà condotta da Francesca Romana D'Andrea, peraltro all'ottavo mese di gravidanza, e da Filippo Ferraro, entrambi in forza alla conduzione di Rds.
«Questo è un appuntamento - ha detto Gualtieri - che ormai i romani e chi ama la città sentono proprio. Sarà una grande serata di musica che parlerà ai giovani e ad altre generazioni. Il Circo Massimo - ha aggiunto - è uno dei luoghi più belli del mondo e questo è un evento in una Roma sempre più attrattiva». Gualtieri ha evidenziato che questo è «un anno record per le presenze turistiche, e ci aspettiamo che questo concerto svolga anche la sua funzione di volano per la città e la sua capacità di attrarre. C'è qualità e grande impegno per realizzare l'evento». L'assessore Onorato, a sua volta, ha sottolineato che «si è felici quando si arriva a questo momento dell'anno e ad annunciare i nomi degli ospiti del concerto. E saranno tre concerti in uno, con artisti che normalmente riempiono a pagamento stadi e palazzetti e qui, invece, saranno fruibili gratuitamente per tutti. È una città che vogliamo viva e per tutti». Onorato ha aggiunto che negli ultimi tempi la permanenza media di turisti e visitatori a Roma è salita a oltre 4 giorni, «e questo è frutto di questi eventi che Roma è in grado di ospitare».
Impatto economico e sociale del concertone
L'assessore ha anche citato un recente studio del Forum Ambrosetti che attribuisce a Roma il primato per numero di concerti (+34% sul 2024), e, addirittura, Roma è prima in Europa per numero di grandi concerti organizzati sul territorio. Inoltre, organizzare e realizzare questi appuntamenti ha significato oltre 7mila posti di lavoro, e ben il 43% delle ricadute economiche sull'indotto degli introiti totali della musica (e in Italia sono oltre 5 miliardi di euro) è a Roma, e sono considerati anche i concerti gratuiti. E c'è anche un ritorno social: l'89% dei commenti sono positivi.
Aspettative turistiche e sicurezza
Le aspettative per questo appuntamento che traghetterà Roma nel 2026 salgono notevolmente, perché sono stimate poco meno di 800mila presenze turistiche a Roma nei giorni che vanno dal 27 dicembre a Capodanno. A proposito della sicurezza, Onorato ha infine ricordato che «la formula è ormai collaudata da prefettura, questura, forze dell'ordine, vigili del fuoco e sistema di protezione civile, e questo ci fa stare mediamente sereni». Quanto alla durata del Dj set, si dovrebbe arrivare alle due di notte.
La centralità di Roma nella musica e l'inclusività degli artisti
In videocollegamento è intervenuto anche Ferdinando Salzano, fondatore di Friends & Partner, sottolineando che questo evento «conferma ancora di più la centralità di Roma nel mondo della musica, e lo diventerà ancora di più con il Capodanno». Alessandra Amoroso, Fabri Fibra e Tananai «sono tre grandi star della musica, dai colori musicali diversi che confermano la possibilità di rendere inclusivi pubblici differenti, multigenerazionali, dalla Generazione Z a quelle più adulte».