Cernobyl si spegneva per sempre dopo aver acceso l’incubo atomico

La città di Prypjat evacuata dopo 36 ore con mille autobus

Nessuno aveva detto agli operai che stavano costruendo le centrali n° 5 e n° 6 di non recarsi al lavoro quel 26 aprile, e anche loro vennero condannati alla contaminazione. La città di Prypjat sarà evacuata all’improvviso e con preavviso pressoché nullo il 27 aprile, con un esodo affidato a oltre mille autobus. Alla popolazione era stato detto che si trattava di una misura precauzionale e provvisoria. Tutti lasciarono tutto e Prypjat diventerà una città fantasma, una cartolina della catastrofe illustrata da oggetti di vita quotidiana abbandonati, dove non sarebbe mai tornato nessuno. Una volta domato il nocciolo incandescente si riuscì disperatamente a coprire del reattore n° 4 con un sarcofago di acciaio e cemento armato che diede non pochi problemi strutturali, con cedimenti, infiltrazioni e contaminazioni. Non era mai stato considerato permanente, tant’è che si realizzerà una nuova struttura di copertura nel 2016 costata oltre un miliardo di dollari.

Gli effetti, le conseguenze in Europa e la definitiva chiusura

Almeno quattrocentomila persone, ma forse sono persino il doppio, chiamate “liquidatori”, vennero incaricate del recupero e della decontaminazione dell’area disastrata. Le prime vittime delle operazioni di soccorso furono i più coraggiosi che affrontarono le conseguenze dell’esplosione senza protezioni di alcun genere, e cercarono di limitarne le letali conseguenze, sacrificandosi pur sapendo che quella era una missione suicida. Dopo due settimane gli addetti della centrale, i vigili del fuoco e i piloti cominciarono a morire uno dopo l’altro, e così chi aveva maneggiato macerie, detriti e metalli (750.000 tonnellate). I dati ufficiali parlano di 65 morti e circa 4.000 deceduti per tumore e leucemie. Gli effetti dell’esposizione alle radiazioni hanno interessato circa cinque milioni di persone, ma con tutti i problemi nell’accertamento nel tempo del nesso causa-effetto di manifestazioni tumorali. Sull’onda emozionale di ciò che era accaduto a Cernobyl nel 1987 l’Italia, con referendum, rinunciò a dotarsi di impianti nucleari civili per la produzione di energia nucleare. Quanto agli altri reattori di Cernobyl, nel 1991 venne dismesso il numero 2 per le conseguenze di un incendio, il 30 novembre 1996 venne spento il n° 1 e venticinque anni fa ci fu la chiusura totale dell’impianto con il n° 3.