‘KIDDO. Indipendentemente leggo’: una rete per formare lettori

AGI - Torna il festival diffuso dedicato ai libri per lettori in erba. Dall'1 al 28 febbraio si svolgerà in tutta Italia la seconda edizione di ‘Kiddo. Indipendentemente leggo’, progetto nato da un'idea di Emme Promozione (società di Emmelibri - Gruppo Messaggerie) finalizzata a creare connessioni, percorsi di formazione e momenti di partecipazione condivisa allo scopo di educare alla lettura i più piccoli e rafforzare il legame tra editori e librai.
Dopo l'ottimo riscontro del 2025 - oltre 30 editori indipendenti coinvolti, più di 100 librerie aderenti e circa 150 attività tra incontri, laboratori e presentazioni - il festival amplia la propria rete raggiungendo circa 350 librerie grazie all'ingresso delle catene Ubik e Libraccio ed espande la programmazione a oltre 400 appuntamenti.
Le novità dell'edizione 2026
Tra le principali novità, l'avvio del percorso ‘KIDDO. Coltivare la lettura’, che affiancherà la kermesse con momenti di formazione gratuita rivolti a librai, insegnanti, bibliotecari ed educatori, per offrire ai professionisti un calendario che non si esaurisca in un mese rispondendo alla richiesta di occasioni di aggiornamento sui libri per ragazzi. Un programma ideato per sviluppare competenze, strumenti e visioni, con la consapevolezza che il livello del lavoro in libreria e nelle scuole è fondamentale per crescere lettori. Contestualmente, si rafforzano le collaborazioni istituzionali di Kiddo, che dopo le anteprime realizzate a Bookcity avvia un dialogo strutturato con il Centro per il libro e la lettura. Tutti gli eventi rivolti alle scuole previsti tra il 16 e il 21 febbraio entreranno nel calendario ufficiale della dodicesima edizione di Libriamoci. Giornate di lettura nelle scuole, campagna nazionale di promozione rivolta agli istituti di ogni ordine e grado, in Italia e all'estero.
Le iniziative del festival
Tante le iniziative dedicate ai più giovani, tra incontri, presentazioni e laboratori. Terre di Mezzo proporrà il libro ‘Cosa c’è nella scatola?’ con Alberto Lot e ‘La forza delicata delle storie’ con Lisa Balavoine, Settenove presenterà ‘Tre gatte nel bidet’ con Caterina Baldi, mentre due appuntamenti saranno dedicati al tema della paura: Orecchio Acerbo presenterà ‘Giochiamo a farci paura, per scoprire il coraggio’, incontro con Virginia Clericetti, e Babalibri ‘CHE PAURA!’, un laboratorio per diventare coraggiosi. Nui Nui offrirà un Corso di acquerello con Ayano Otani, Uovonero ospiterà un incontro con Simone Perazzone dedicato a La nostra terra, un appuntamento con Chiara Ranieri sarà proposto da Camelozampa e uno con Emanuela Bussolati da Carthusia. Eventi di approfondimento editoriale si svolgeranno alla Libreria Centofiori di Milano, in collaborazione con Terre di Mezzo, e sempre a Milano la Libreria MariClò ospiterà un incontro formativo a cura di Officina Babuk dedicato ai libri in Comunicazione Aumentativa Alternativa, pensato per gli operatori dell'Ospedale San Carlo Borromeo. La Nuova Libreria Rinascita di Brescia proporrà ‘La meraviglia nei libri’ e un appuntamento dedicato ai fratelli e le sorelle nella letteratura per l'infanzia. Tra le altre librerie coinvolte, solo per citarne alcune: Erickson Roma, Ubik San Benedetto del Tronto, Libreria Palazzo Roberti, Libreria Mio nonno è Michelangelo, Ubik Tiburtina Roma, Libreria Pime.
I corsi di "Kiddo. Coltivare la lettura"
Tra febbraio e marzo, si svolgeranno i corsi di ‘KIDDO. Coltivare la lettura’, programma di formazione nato dall'idea che educare alla lettura sia un processo condiviso tra scuola, famiglie, biblioteche e territorio, con la libreria come riferimento. La formazione è gratuita e propone un ciclo di appuntamenti dedicati alla lettura condivisa, alla progettazione dei gruppi di lettura e alle buone pratiche che rendono efficace un'azione educativa diffusa, tra cui: Gruppi di lettura in libreria per famiglie, bambini e ragazzi, guidato da Filomena Grimaldi (online), I gruppi di lettura per giovani lettori e lettrici, tenuto da Matteo Sabato (online), La rete della lettura, workshop condotto da Alice Bigli presso la fiera ‘Testo. Come si diventa un libro’ di Firenze’, con cui KIDDO inizia una collaborazione.