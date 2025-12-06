I luoghi del potere: Corni disegna la Roma eterna

AGI - La Città Eterna raccontata attraverso i suoi palazzi dai disegni di Francesco Corni che accompagna il lettore in un affascinante viaggio tra i resti e le ricostruzioni dei monumenti ancora visibili. Il volume 'Roma - I luoghi del potere', presentato a 'Più libri più liberi' e nella sede dei piemontesi all'Unar, raccoglie disegni per lo più inediti dedicati a Roma dall'artista tra il 2013 e il 2019, l'anno prima della sua morte.
Corni prima delinea i confini del palazzo e poi traccia i percorsi al suo interno. Ogni capitolo inizia con una visione d'insieme della zona della quale vengono rappresentati i monumenti attraverso singole tavole. I luoghi illustrati sono ordinati per prossimità geografica e giocano con il tempo, confrontando resti e ricostruzioni. Come corpi organici, gli edifici nascono, muoiono e spesso vengono sepolti o fagocitati da quelli di nuova generazione.
Il volume, 420 pagine di formato 30x30, prende le mosse dalla pubblicazione dell'Atlante di Roma antica a cura di Andrea Carandini e Paolo Carafa, soprattutto dal volume II, che racchiude le tavole archeologiche, fonte di ispirazione per l'artista.
Il testo, sintetico vivace, consente anche ai non addetti ai lavori di cogliere le variazioni e di capirne le origini. Dopo aver seguito il perimetro della città e le sue variazioni si affrontano nell'ordine il Campidoglio, centro amministrativo della città; la piana con i mercati del bestiame e delle erbe (Fori Boario e Olitorio); il Foro Romano, vero ombelico del mondo in età repubblicana; i Fori Imperiali, proporzionati alle dimensioni ormai mediterranee dell'Impero; la zona compresa tra il Foro Romano e il Colosseo, che da luogo per la conservazione delle risorse pubbliche diverrà sede della Domus Aurea; il Palatino, con la casa di Romolo; l'Aventino, quartiere popolare in età repubblicana e sfruttato in età imperiale; il Quirinale sfruttato dalla Roma dei Papi; il Campo Marzio; il Vaticano: si chiude con uno sguardo oltre le mura.