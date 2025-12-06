Avatar, in arrivo il terzo film della saga. Fuoco e Cenere

AGI - Il terzo film della serie Avatar, che uscirà al cinema questo mese, spera di estendere il successo di uno dei franchise con il maggior incasso della storia con un altro thriller visivo a tema ambientale. "Avatar: Fuoco e Cenere", diretto da James Cameron 16 anni dopo aver conquistato i fan con i suoi Na'vi dai colori blu, uscirà il 17 dicembre prima delle festività. Il primo Avatar ha incassato una cifra record di 2,9 miliardi di dollari al botteghino globale, mentre il seguito del 2022, "The Way of Water", ha raccolto circa 2,3 miliardi di dollari nonostante il calo post-Covid nelle sale.
Gli spettatori trovano l'eroe Jake (Sam Worthington), che da allora è diventato Toruk Makto, un guerriero leggendario, e sua moglie Neytiri (Zoe Saldana), in lutto per la morte del loro figlio maggiore Neteyam sul loro pianeta Pandora. Stanno cercando di ricostruire insieme ai loro tre figli, tra cui Kiri, un'adolescente Na'vi adottata interpretata da Sigourney Weaver, e un umano, Spider (Jack Champion), considerato parte della famiglia da tutti tranne Neytiri.
Una famiglia di rifugiati
"Vediamo i bambini crescere e cercare di trovare il loro posto in un mondo quando sono bambini di razza mista - la mamma è Na'vi al 100% tradizionalista. Papà viene da un altro sistema stellare," ha detto Cameron in una conferenza stampa a Parigi. "Abbiamo a che fare con una famiglia di rifugiati, essenzialmente immigrati sfollati. La gente può capirlo," ha aggiunto il regista settantunenne.
Il popolo delle ceneri e la minaccia umana
Durante il loro viaggio, gli eroi incontrano i Mangkwan, il Popolo delle Cenere, una comunità Na'vi il cui territorio è stato distrutto da un vulcano e che ora sopravvive grazie ai saccheggi. I Mangkwan sono guidati da Varang, interpretato da Oona Chaplin, nipote di Charlie Chaplin. Si svela un lato oscuro dei Na'vi, fino ad ora rappresentati come virtuosi e viventi in totale armonia con la natura, in contrasto con gli umani ossessionati dal denaro che vogliono saccheggiare le loro risorse. Ancora una volta, gli abitanti di Pandora devono resistere ai "sky people", gli umani della Resources Development Administration, che stanno preparando una nuova offensiva. La RDA vuole cacciare i Tulkun, giganteschi e senzienti creature marine, per estrarre dai loro cervelli l'amrita, una sostanza di immenso valore commerciale.
Il messaggio ambientalista di Cameron
La storia originale di Avatar è stata scritta da Cameron nel 1995 e "era molto ambientalista nel suo messaggio, molto più esplicita rispetto alle storie successive", ha detto il regista. Cameron "strappa davvero il velo da qualsiasi mistero sul modo in cui questa corporazione stia uccidendo" i Tulkun, ha detto Weaver alla conferenza stampa. Traccia un parallelo con il nostro mondo, dove "sentiamo l'emergenza crescere nel nostro mondo perché l'oceano soffre davvero, e non potremo vivere senza l'oceano", ha aggiunto.
Tecnologia e futuro della serie
Le riprese del secondo e terzo film di Avatar si sono svolte tra il 2017 e il 2018 nell'arco di 18 mesi, ben prima dell'ascesa dell'intelligenza artificiale generativa. Altri due capitoli sono in produzione e saranno pubblicati entro la fine di questo decennio. "Non sono negativo riguardo all'IA generativa. Volevo solo sottolineare che non lo usiamo nei film di Avatar. Non sostituiamo gli attori," ha detto Cameron.
La tecnica di performance capture
Il regista ha difeso la sua tecnica di "performance capture", che ha ideato e che vede i movimenti degli attori catturati e poi trasferiti ai tratti dei Na'vi sullo schermo.
Prime reazioni e critiche
La reazione è stata limitata ma finora generalmente positiva, con i critici che non hanno potuto pubblicare recensioni complete fino a quando il film non sarà uscito nelle sale. Alcuni recensori statunitensi hanno potuto pubblicare brevi opinioni sui social media, con la maggior parte di loro che concorda che Cameron abbia offerto un altro banchetto visivo straziante. La principale critica riguarda la sceneggiatura e il riprese di temi familiari dei primi due film.