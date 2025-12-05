A Più Libri Più Liberi si chiudono gli stand contro Passaggio al bosco

AGI - “Essere in fiera per noi non vuol dire fare finta di niente, e se per sottolinearlo si concerta un gesto concreto, ben venga. Sarà bello spiegare a chi non potrà avere i nostri volumi in quei trenta minuti la ragione di questo gesto simbolico, al quale aderiamo con entusiasmo e convinzione" così all'AGI, i ragazzi di Bao Publishing, che spiegano la decisione di aderire allo sciopero simbolico che alcune case editrici metteranno in campo domani alla fiera Più Libri Più Liberi in corso alla Nuvola di Roma per protestare contro la presenza della casa editrice di estrema destra'Passaggio al bosco'. Domani alle 15:00 e/o, Fandango, Bao, Voland, Sur e Round Robin editrice chiuderanno simbolicamente i propri stand per 30 minuti, oscurandoli con dei teli neri.
Tra gli autori di punta di Bao, figura proprio Zerocalcare che in dissenso con l'organizzazione per la presenza di Passaggio al Bosco alla Nuvola, ha deciso di disertare la fiera e i firmacopie in calendario. Insieme a lui, sono molti gli autori che hanno deciso di non partecipare alla kermesse romana. Emblematica anche l'assenza del Comune di Roma al taglio del nastro di quest'anno. Tra coloro che chiuderanno gli stand, anche la romana Round Robin. Il fondatore Luigi Politano spiega all'AGI le ragioni dell'adesione: "Ciascuno può leggere ciò che vuole, sempre. Ma dare spazio a chi promuove parole e principi che hanno ispirato il periodo più buio della storia contemporanea, è una cosa ben diversa".
