XFactor, la finale. In 16 mila a Napoli per il vincitore

AGI - I 16mila spettatori della finale di X Factor a Napoli, in piazza Plebiscito, hanno iniziato a mettersi in fila già nel pomeriggio, alle 16 per assistere allo spettacolo dell'ultima sera del talent, che si giocherà in tre manche e decreterà, attraverso il televoto, la vincitrice o il vincitore.
Apertura ispirata alla tecnologia, ballerini e luci fluorescenti sul maxi palco a forma di X, tra 20 postazioni di fuochi d'artificio sulla basilica di San Francesco di Paola e fiamme che svettano verso l'alto a bordo palco, con effetti speciali a cura di Luca Toscano.
I finalisti e le loro "My song"
I quattro finalisti PierC, DELIA, rob, EroCaddeo saliranno sul palco per affrontare la prima parte della competizione, "My Song", per cantare un brano scelto dai concorrenti. EroCaddeo porterà sul palco del Plebiscito 'L'emozione non ha voce' di Adriano Celentano; DELIA 'Cu' mme!' di Roberto Murolo, Mia Martini; rob ha scelto 'Città vuota' di Mina e PierC 'Shallow' di Lady Gaga e Bradley Cooper.
Laura Pausini superospite e la manche "Best of"
La superospite della serata, Laura Pausini canterà una cover, Torno ad amare di Biagio Antonacci, prima dell'avvio della seconda manche, quella dei "Best of".
Jeson Derulo e la finalissima con gli inediti
E, prima della manche della finalissima, che vedrà protagonisti gli inediti dei finalisti di X Factor '25, arriverà l'ospite internazionale, Jeson Derulo, che secondo la scaletta, farà ballare la piazza con un medley: Talk dirty, Who hurt you, Want to want me.
I look dei giudici
I giudici sono già sul palco, tutti con un look particolarmente eleganti. Achille Lauro ha scelto un total white, anni '20, con una rosa rosso carminio all'occhiello; Paola Iezzi ha optato, invece, per un abito total black e coprispalle di piume. Un inedito Jake La Furia, senza cappellino, in completo fantasia barocco, fondo grigio e ricamo dorato, con pelliccia per resistere al freddo della sera; Francesco Gabbani in spezzato con giacca e gilet.