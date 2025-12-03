Tra tradizione e innovazione, l'Album Calciatori Panini apre all'IA

AGI - Tradizione e innovazione. Lo storico album dei Calciatori della Panini quest'anno conta 618 figurine e si apre all'intelligenza artificiale. Si è svolta questa mattina, presso l'iliad International Broadcast Centre di Lega Calcio Serie A, la conferenza stampa di presentazione della nuova collezione "Calciatori 2025-2026", la collezione ufficiale di figurine Panini che, da oltre sessant'anni, racconta il calcio italiano.
L'album, giunto alla sua sessantacinquesima edizione, è composto da 618 figurine, di cui 108 realizzate su materiale speciale, da raccogliere in 80 pagine.
Molte le novità all'interno della collezione, come la sezione Nuove firme in città che presenta i nuovi giocatori arrivati nei club pronti a diventare i beniamini delle tifoserie, le sezioni Gem Squad, Super Glovez, Trick Maestro e Boom D'impatto con i protagonisti della Serie A Enilive che assumono sembianze e poteri da veri supereroi, oltre alle figurine Power Bros dedicate alle coppie di fratelli impegnati nella massima serie e alle Family Legacy, dove la fusione tra padri leggendari e figli in rampa di lancio dà vita a figurine uniche nel loro genere.
L'IA rivoluziona l'album Panini
Una delle più importanti e spettacolari novità della collezione è l'impronta lasciata dall'intelligenza artificiale a testimonianza di come l'innovazione tecnologica si unisca perfettamente alla tradizione e alla passione per il calcio. Nelle sezioni Gem Squad, Super Glovez, Trick Maestro e Boom D'impatto il background è stato reinterpretato grazie all'AI dando vita a 60 sticker esclusivi dal design urban e futuristico. Come nella scorsa edizione, viene confermato il ritorno al mezzobusto per le figurine dei calciatori. Rimane centrale il numero di maglia, insieme ai dati tecnici e fisici di ogni giocatore.
Lo sfondo richiama invece i colori sociali del rispettivo club, valorizzandone l'identità. Completano la collezione gli spazi dedicati alla Serie BKT e alla Lega Pro, con le figurine scudetto e squadra schierata, oltre alla sezione Calciatori Upgrade, con gli aggiornamenti del mercato, e Calciatori Celebration con il racconto dei momenti salienti della stagione. Un'altra novità di rilievo è l'apertura di un'edicola Panini interamente dedicata alla collezione Calciatori 2025-2026: una nuova edicola fisica, situata a Milano in Piazzale Lavater. Ci sarà poi un intero album dedicato alla Serie B, in edicola dal 19 dicembre.
I partecipanti all'evento
A partecipare all'evento, il presidente Lega Calcio Serie A Ezio Simonelli, la direttrice mercato Italia Collezionabili Panini Martina Limoni, il direttore Marketing, Commerciale, Media e Comunicazione di Lega Serie B Fabio Guadagnini e il presidente di AIAC Renzo Ulivieri. Presenti, inoltre, gli Ambassador Lega Calcio Serie A Andrea Ranocchia e Marco Borriello.
Le parole del presidente Simonelli
"Io come tutte le persone della mia generazione sono cresciuto aprendo i pacchetti di figurine. Se volevi conoscere i volti dei calciatori, in un'epoca diversa da quella di oggi, con meno immagini televisive, dovevi collezionare le figurine Panini che ti permettevano di vedere tutti i campioni. Sono anche particolarmente affezionato a questa presentazione, perché è stato il primo evento pubblico al quale ho partecipato dopo la mia elezione a presidente di Lega Calcio Serie A", ha dichiarato Simonelli.