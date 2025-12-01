Per i 250 anni dalla nascita di Jane Austin arrivano adattamenti Marvel 

AGI - In occasione del 250° anniversario della nascita di Jane Austen, una delle autrici più amate della letteratura mondiale, Panini Comics celebra il suo straordinario lascito con un volume da collezione che porta i suoi capolavori sulle pagine del fumetto: Jane Austen Comics Collection.
L’elegante volume raccoglie gli adattamenti Marvel a fumetti di quattro romanzi immortali – Orgoglio e pregiudizio, Ragione e sentimento, Emma e Northanger Abbey – che hanno ispirato cinema, teatro e letteratura contemporanea. Su testi di Nancy Butler, e una selezione di illustratori internazionali - tra cui Hugo Petrus, Sonny Liew e Janet K. Lee - l’albo dà vita a un mosaico di stili e sensibilità che rende omaggio alla scrittrice inglese, offrendo al tempo stesso un nuovo sguardo sulle sue protagoniste.
Il volume è pensato per gli appassionati della Austen e per chi desidera scoprire o riscoprire la bellezza dei suoi romanzi attraverso un linguaggio contemporaneo e universale. Una vera e propria strenna d’autore, ideale per celebrare la scrittrice che più di ogni altra ha saputo raccontare con grazia e lucidità l’eterno gioco dell’amore e delle convenzioni sociali.