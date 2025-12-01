Salta l'edizione 2026 del festival del fumetto di Angouleme

AGI - Nel 2026 il mondo del fumetto perde uno dei suo festival di riferimento. Dopo gli attriti delle ultime settimane, arriva l'annuncio ufficiale: il festival di Angouleme non si farà.
L'edizione 2026 del festival internazionale prevista per la fine di gennaio, che era stata compromessa dal boicottaggio degli autori e dalla defezione degli editori, è stata ufficialmente “annullata”, ha dichiarato lunedì all'AFP uno degli avvocati della società organizzatrice 9e Art+.
Il festiva francese già nell'ultimo anno è stato oggetto di forti critiche che hanno coinvolto l'organizzazione e uno scandalo che ha visto licenziato un dipendente che avrebbe sporto denuncia per stupro.
Dopo l'appello al boicottaggio lanciato all'inizio di questo mese da importanti figure del mondo dei fumetti, tra cui il creatore di “Maus” Art Spiegelman e la vincitrice del 2025 Anouk Ricard, mercoledì i pesi massimi dell'editoria francese hanno lanciato un severo monito.
“Data questa vasta mobilitazione (di boicottaggio) che comprendono, gli editori ritengono che l'edizione 2026 non possa più avere luogo”, ha dichiarato in un comunicato l'Unione Nazionale degli Editori Francesi (SNE), che rappresenta 24 grandi editori. Il governo francese ha ritirato 200.000 euro (231.000 dollari) di sovvenzioni pubbliche per l'evento del prossimo anno, creando un grave buco nelle finanze prima dell'inizio previsto per il 29 gennaio.
Il ministro della Cultura Rachida Dati ha dichiarato di voler evitare che il festival “diventi un disastro a partire dall'edizione 2026”.
Al centro dello scandalo c'è il modello di gestione del festival, creato nel 1974, che ha contribuito a trasformare Angoulême in un centro europeo di produzione e competenza nel campo dei fumetti. È gestito da un'associazione senza scopo di lucro presieduta da Delphine Groux, figlia del cofondatore Francis Groux, ma dal 2007 è organizzato da una società privata, 9eArt+.
“È giunto il momento di voltare pagina con 9eArt+ affinché il festival possa ritrovare, con nuovi operatori, i valori che hanno contribuito a costruire la sua reputazione internazionale”, si legge in una lettera aperta del 10 novembre firmata da 22 ex vincitori del primo premio del festival.
La società ha recentemente rinnovato il suo contratto oltre il 2027, provocando una reazione negativa che ha portato l'associazione gestrice a fare marcia indietro sotto pressione. Il festival di Angoulême non è nuovo alle polemiche. Nel 2022 ha dovuto annullare la partecipazione dell'autore francese Bastien Vives, criticato per i suoi romanzi grafici che descrivono incesti e bambini sessualizzati.
