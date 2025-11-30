Woody Allen compie 90 anni, tra jazz, pellicole e clarinetto

AGI - Compie 90 anni una icona del cinema mondiale, che tra la passione per il jazz e il bianco e nero, in bilico tra New York e l'Europa, per 60 anni ha fatto ridere e piangere non solo i cinefili. Woody Allen, al secolo Allen Stewart Konigsberg regista, attore, sceneggiatore, ma anche compositore, nato a Flatbush, rione di Brooklyn, il 30 novembre 1935, da una famiglia ebraica di origine ungherese, ha superato i cinquanta film, vinto tre Oscar e ottenuto diciotto nomination, raccontando con ironia e leggerezza fragilità, amori, miserie e anfratti nascosti dell'animo umano.
Una vita attraversata anche da scandali, come quello che lo ha visto in conflitto con l'ex compagna Mia Farrow per le accuse di molestie da parte della figlia Dylan, da lui sempre negate e non provate in sede giudiziaria. Ma soprattutto dall'amore per la sua città, New York, al centro di quasi tutta la sua ispirazione, e per il cinema. Allen, che ha lavorato in radio e tv anche, esordì nel cinema come attore nel 1965 con 'What's new Pussicat?', da un suo soggetto, e come regista nel 1969 con 'Prendi i soldi e scappa'.
Ma è 'Io e Annie', il film che nel 1978 gli regalò quattro Oscar (tra cui miglior regia e miglior sceneggiatura), una commedia sul fallimento di un amore e l'impossibilita' di smettere di analizzarlo, protagonista Diane Keaton, sua musa e compagna di vita, a consacrarlo come regista di un'intera generazione di spettatori; 'Manhattan', l'anno successivo, ode alla sua città che vive tra jazz e luci al neon, nella quale si muovono scrittori insicuri e donne indecifrabili, conferma l'affezione del pubblico di tutto il mondo per Allen.
Con una media di quasi un titolo all'anno e la capacità di passare con disinvoltura dalla commedia al dramma, il regista è riuscito a imporsi come una delle voci più autorevoli della settima arte. Impossibile elencare tutti i suoi titoli, da 'Interiors', a 'Stardust Memories', 'Zelig', 'La rosa purpurea del Cairo', 'Hannah e le sue sorelle', fino ai piu' recenti 'Crimini e misfatti', 'Ombre e nebbia', 'Mariti e mogli', 'Pallottole su Broadway', 'La dea dell'amore', 'Tutti dicono I love you', 'Accordi e disaccordi', 'Match Point', 'Sogni e delitti', 'Blu Jasmine', 'Vicky Cristina Barcelona', 'Midnight in Paris' e 'To Rome with Love'. Woody Allen ha scritto molto, tra autobiografia, pensieri sparsi, interviste e romanzi, fino al recente 'Che succede a Baum?'.
Ma ha anche suonato il clarinetto con passione. E sembra certo che a breve torni dietro la macchina da presa per girare in Spagna. Il regista e' molto legato all'Italia, tanto da sposarsi a Venezia nel 1997 con Soon-yi Previn.