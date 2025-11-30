Jordi Lafebre ci regala un'altra indagine per Eva Rojas "Io sono un angelo perduto"

AGI - Jordi Lafebre ci regala un'altra indagine a fumetti. Sullo sfondo i bassifondi di Barcellona, la sparizione di un calciatore con una vita sospesa tra due identità e lei, la psichiatra, un po' svitata Eva Rojas, già protagonista di "Io sono il loro silenzio".
Ancora sotto il segno di Bao esce "Io sono un angelo perduto", un giallo, una storia dinamica dai dialoghi brillanti che mescola suspance e umorismo. Ma non fa solo questo Lafebre. Ci regala delle pagine "sociali" capaci di mescolare i temi dell'identità con quelli della salute mentale, rendendoli parte integrante di una storia intricata e intrigante. E la connessione di tutto sarà ancora una volta Eva Rojas, con la sua stranezza, il suo coraggio, la sua incoscienza a tessere la tela tra il razionale e l'irrazionale, superando le indagini ufficiali per risolvere contemporaneamente un omicidio e un caso di scomparsa. In questo episodio, si iniziano a scoprire anche ulteriori dettagli sulla mamma di Eva, e un orientamento intollerante (dell'autore) verso gli intolleranti. Per capire quanto sia vasto il mondo dipinto in queste pagine, basterà pensare che in appena 109 pagine avrete a che fare con morti, detective, spie, trans, centri per la salute mentale, calciatori e spiriti.
A tracciare la linea di congiunzione è la matita del catalano Jordi Lafebre, nato a Barcellona nel 1979, attivo nel mercato franco-belga, ma che sta conquistando anche il pubblico italiano con la sua sensibilità e capacità di mescolare nelle sue storie registri diversi. "Io sono un angelo perduto" dona al personaggio di Eva Rojas il tratto della serialità e tutto lascia intendere che ci saranno altri volumi e altre indagini per questa psichiatra. L'esperimento narrativo è ben riuscito e anche il formato scelto (21x28) da Bao per questa edizione italiana, arricchisce di profondità alcune tavole splash raffiguranti una Barcellona notturna. Non c'è che augurarsi, un altro giallo per Eva Rojas.
