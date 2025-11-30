Sanremo, Fedez & Masini di nuovo insieme al Festival

AGI - Una 'strana coppia', ma l'idea è piaciuta, ha avuto successo e dunque i protagonisti ci riprovano. Galeotto fu il palco di Sanremo 2025 per la serata cover. L'azzardo sarà riprovarci in gara, sempre sul palco dell'Ariston. Così diversi, così vicini: Fedez e Marco Masini tornano in un duetto che vuole sbancare a Sanremo.
In principio fu 'Bella stronza' che è passata dal teatro ai bagni di folla estivi. Dopo aver dominato le discussioni mediatiche del 2025, la coppia ha ufficializzato la propria partecipazione tra i "Big" in gara al prossimo Festival di Sanremo 2026. "Fedez & Masini torneranno ad accendere il palco del Festival di Sanremo 2026. Dopo il successo dello scorso anno, quando la loro reinterpretazione di Bella Stronza conquistò il terzo posto nella serata dei duetti, i due artisti promettono di sorprendere ancora una volta pubblico e critica". Lo si legge in una nota. "L'incontro tra due generazioni e percorsi musicali diversi aveva acceso l'interesse degli appassionati, grazie a una versione personale e contemporanea di un brano già iconico della musica italiana. La nuova esibizione - conclude - è tra gli appuntamenti più attesi dell'edizione 2026".
Le origini dell'insolito duetto
Per rintracciare l'origine di questa inaspettata alchimia bisogna riavvolgere il nastro al febbraio 2025. Durante la 75ª edizione del Festival, nella serata dedicata alle cover, Fedez aveva scelto di ospitare proprio Masini. La loro rilettura di "Bella stronza", classico intramontabile del 1995, aveva spiazzato pubblico e critica: l'intensità vocale del cantautore toscano si era fusa con le barre inedite e taglienti del rapper milanese, creando un ponte generazionale capace di rivitalizzare un brano storico. Nonostante qualche polemica iniziale – ingrediente che non manca mai quando si parla di Federico Lucia – l'esibizione si è rivelata uno dei momenti più cliccati e condivisi della kermesse, accendendo una scintilla artistica che i due hanno deciso di non lasciar spegnere.
La chimica confermata dopo Sanremo 2025
Il 2025 ha confermato che la chimica tra i due non era un fuoco di paglia. Nei mesi successivi al Festival, Fedez e Masini hanno portato il loro "dualismo" sui palchi più importanti d'Italia. Dapprima al Radio Italia Live in Piazza Duomo, dove la folla ha cantato all'unisono il ritornello cult, fino all'apparizione a sorpresa di settembre al Forum di Assago, che ha sancito definitivamente la solidità del loro legame artistico.
Sanremo 2026, la sfida dell'inedito
La notizia odierna chiude il cerchio. La partecipazione a Sanremo 2026 non sarà una semplice passerella, ma una vera sfida. I due artisti non si presenteranno con una cover, ma con un brano inedito scritto a quattro mani, pensato per unire due mondi apparentemente inconciliabili: il pop-rap contemporaneo e la canzone d'autore italiana dalla vena più malinconica e rabbiosa. C'è grande attesa per scoprire come le due voci si amalgameranno in una produzione originale. Se il 2025 è stato l'anno della riscoperta, il 2026 sarà quello della consacrazione per quella che è già stata ribattezzata la "strana coppia" della musica italiana.