Venduto all'asta un dipinto di Renoir ancora sconosciuto

AGI - Un'opera finora sconosciuta del pittore impressionista francese Pierre-Auguste Renoir raffigurante suo figlio Jean è stata venduta per 1,8 milioni di euro (2,08 milioni di dollari) in un'asta a Parigi, secondo quanto riferito dalla casa d'aste. Il dipinto a olio - L'enfant et ses jouets - Gabrielle et le fils de l'artiste, Jean (Il bambino e i suoi giocattoli - Gabrielle e il figlio dell'artista, Jean) - non era mai stato esposto o venduto prima. Apparteneva alla madrina di Jean, Jeanne Baudot, amica e allieva di Renoir, che ha lasciato il dipinto in eredità ai suoi eredi. A darne notizia è The Guardian.
Si ritiene che sia stato dipinto tra il 1890 e il 1895 e raffigura il secondo figlio dell'artista, diventato poi un regista vincitore di un Oscar, seduto con la sua tata.
Pascal Perrin, storico dell'arte ed esperto di Renoir, ha elogiato le “condizioni eccezionali dell'opera, che non ha subito alcun restauro” durante la presentazione della tela. Il dipinto era stato valutato tra 1 e 1,5 milioni di euro ed è stato acquistato da un “acquirente internazionale”, ha dichiarato martedì Drouot, la casa d'aste che ha organizzato la vendita. Il figlio di Renoir, Jean, nato nel 1894, ha ricevuto un Oscar alla carriera nel 1975, alcuni anni prima di morire all'età di 84 anni. Tra le sue opere figura il classico degli anni '30 La Grande Illusion, che racconta la storia di due prigionieri di guerra francesi che tentano di fuggire dalla prigionia tedesca durante la prima guerra mondiale.
Il mercato dell'arte di fascia alta ha subito un calo negli ultimi anni, ma recentemente le vendite da record hanno indicato una ripresa della domanda. Un autoritratto della celebre artista messicana Frida Kahlo è stato venduto la scorsa settimana a New York per 54,66 milioni di dollari, un record per un dipinto di una donna, due sere dopo che una tela di Gustav Klimt ha raggiunto i 236,4 milioni di dollari, la seconda opera d'arte più costosa mai venduta all'asta.
