A Roma torna il Circo Zoppis con "Evolution"

AGI - L’innovazione e l’emozione si incontrano in Evolution, il nuovo spettacolo di Le Cirque Zoppis creatori di successi come CirCuba, Aqua Circo e CircAfrica. Più che uno spettacolo circense, Evolution è un’esperienza immersiva che infrange le regole del circo tradizionale e trasporta il pubblico in un universo futuristico. Lo spettacolo sarà a Roma dal 6 dicembre al 12 febbraio 2026 all’Eur nell’area dell’ex Velodromo in via Oceano Pacifico 271.
Evolution condurrà gli spettatori in uno show dove tecnologia e rischio estremo si uniscono per ricordare che nulla supera l’intensità di ciò che viviamo in prima persona. Qui, gli artisti non sono personaggi digitali, ma persone reali che sfidano gravità, equilibrio e limiti fisici con talento e determinazione.
Gli spettatori vedranno esibirsi 40 artisti, talenti unici provenienti da ogni parte del mondo, che uniscono abilità eccezionali e stili inconfondibili.
Acrobazie uniche che sfidano la gravità con imprese straordinarie: artisti sospesi in aria sorretti solo dalla forza dei denti e trapezisti motorizzati che fondono il brivido del motore con la destrezza aerea in un numero da togliere il fiato in un palcoscenico digitale avvolgente, con un imponente muro LED che trasforma ogni numero in una nuova dimensione.