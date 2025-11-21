All'asta la collezione di quadri di Palmiro Togliatti e Nilde Iotti

AGI - Palmiro Togliatti e Nilde Iotti saranno protagonisti della Contemporary Art Week di Finarte, una settimana dedicata all'arte moderna. Gli storici esponenti del Pci, uno segretario fino alla sua morte nel 1964 e l'altra, compagna, e prima presidente della Camera, oltre a condividere la passione per la politica, erano anche degli estimatori d'arte. Nella loro collezione privata compaiono diversi quadri di Renato Gattuso che il 3 dicembre saranno venduti all'asta.
Il legame di Gattuso con Togliatti è anche dimostrato nel celebre dipinto oggi esposto a MamBO di Bologna, "I funerali di Togliatti", in cui l'artista ha ritratto il corteo che nel 1964 partecipò a Roma ai funerali del segretario del Pci. Nel dipinto sono raffigurati molti esponenti del movimento comunista internazionale come Lenin, Stalin, Picasso, Neruda, Angela Davis, Jean-Paul Sartre, e altri.
Aprirà le tre giornate di vendita il 2 dicembre l'asta di Grafica Internazionale e di Multipli d'Autore con 400 lotti tra cui figurano Alberto Burri, Henri Matisse, Alberto Giacometti, Piero Dorazio, Mario Schifano e moltissimi altri. Protagonisti dell'asta di Arte Moderna e Contemporanea del 3 dicembre saranno 100 opere selezionate in cui figurano alcuni grandi nomi del panorama internazionale come Max Ernst, Marino Marini, Otto Wols, Alberto Savinio, Arnaldo Pomodoro e Andy Warhol.
