Si addensano le nuvole su Angoulême. Il festival rischia la cancellazione

AGI - Sono sempre più scure le nuvole su Angoulême. Per la prima volta il festival del fumetto, in programma a gennaio 2026, rischia di essere cancellato. Alla protesta degli autori e delle autrici, ora ad annullare la partecipazione sono anche le case editrici. . In preda alla crisi più grave della sua storia, l'evento che per il mondo del fumetto è un vero e proprio riferimento, potrebbe non reggere alla protesta unanime della professione, che non vuole più che sia organizzato dalla società 9eArt+, bersaglio di innumerevoli critiche. La società organizzatrice dal 2007, e il suo contestato direttore Franck Bondoux sono stati accusati di opacità finanziaria, di “derive” mercantili e di aver licenziato nel 2024 una dipendente che aveva appena sporto denuncia per uno stupro avvenuto a margine del festival.
Le autorità pubbliche e il mondo dei fumetti in Francia sono quindi intenzionati a riprendere il controllo del festival di Angoulême, il più grande evento mondiale del settore attraverso una nuova gara d'appalto. L'obiettivo è di salvare la prossima edizione prima che sia troppo tardi.
Sotto la pressione anche dei finanziatori pubblici, che contribuiscono per quasi la metà al budget del festival, l'associazione FIBD presieduta da Delphine Groux, figlia di uno dei cofondatori storici del festival creato nel 1974, ha già fatto intendere che in ogni caso il contratto il contratto con 9eArt+ non sarà rinnovato a partire dal 2027. Ma non basta a calmare le acque. Per il sindacato nazionale dell'editoria (SNE), “la fiducia è compromessa” e la signora Groux, “artefice del caos, non può guidare un nuovo bando di gara”.
In un comunicato pubblicato lunedì, la prefettura e il consiglio regionale della Nuova Aquitania, il dipartimento della Charente, la città e l'agglomerato urbano di Angoulême hanno quindi proposto “che l'Associazione ADBDA, che riunisce le autorità pubbliche, i professionisti e il festival, guidi la prossima gara d'appalto che designerà un successore all'attuale organizzatore”.
