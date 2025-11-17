Il fascino senza tempo delle gemelle della tv italiana del dopoguerra

AGI - "Due paia di gambe con una testa sola", le definì Ennio Flaiano: le gemelle Alice ed Ellen Kessler sono state un duo indissolubile del varietà in bianco e nero, un'icona della tv italiana degli anni '60 e '70 con quella sensualità mai volgare che conquistò un'intera nazione.
Gli inizi e il successo in RAI
Nate il 20 agosto 1936 a Nerchau, in Sassonia, in quella che sarebbe diventata la DDR, appena quindicenni lasciarono la grigia Germania est per approdare nei teatri europei, partendo dalla compagnia di ballo parigina della Bluebell Girls. A lanciarle in Rai fu Ettore Bernabei che intuì il potenziale della loro bellezza allegra e statuaria, sexy ma perbene, in grado di regalare leggerezza e svago a un Paese che si stava riprendendo dalla guerra. "Eravamo poco vestite in tv ma pensiamo di essere state sempre eleganti, mai volgari", hanno raccontato.
Dal varietà al cinema e al teatro
Le loro gambe perfette e lunghissime, sempre con calze coprenti per non urtare i bigotti, fecero il debutto a 'Giardino d'inverno', poi a 'Studio Uno' e 'Canzonissima'. Arrivarono anche il cinema con 'Il giovedì' di Dino Risi, il teatro con le opere di Bertold Brecht e i caroselli per un noto marchio di calze. Da Antonello Falqui a Don Lurio, da Corrado a Johnny Dorelli (a cui erano legatissime), da Mina a Gino Bramieri, le gemelle tedesche sono al fianco di tutti i 'big' televisivi. Alcuni loro balletti hanno fatto la storia del varietà, come 'Concertino' e 'Da-Da-Un-pa'.
Amore e vita privata
Nelle loro vite c'è stato spazio per importanti storie d'amore malgrado il patto di rimanere nubili, di cui non si sono mai pentite: Alice era stata a lungo la compagna del cantante Marcel Amont e poi dell'attore Enrico Maria Salerno, mentre Ellen fu per molti anni la compagna dell'attore Umberto Orsini. Litigi tra gemelle? "Sì, come succede a chi lavora assieme. Ma non ci siamo parlate al massimo per qualche giorno, niente di più. Quello è il record", avevano raccontato.
Ritorno sulle scene e ultimi anni
Nell'ottobre 2011, dopo trent'anni di assenza dal palcoscenico, erano tornate in scena nei teatri italiani come protagoniste del musical 'Dr. Jekyll e Mr. Hyde' ed erano comparse in un episodio della serie tv tedesca Tatort. Nel 2014 erano state ospiti del Festival di Sanremo. Fino a quando hanno compiuto 80 anni erano state protagoniste di spettacoli e musical, poi il ritiro e gli ultimi anni insieme in Baviera.