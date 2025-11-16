Moda, il nero si fa Blue Night con la collezione di Flavia Padovan

AGI - Flavia Padovan ha presentato in anteprima la nuova collezione "Blue Night", una linea di creazioni sartoriali pensate per i red carpet e le occasioni più importanti. L'evento ha offerto un'esperienza multisensoriale nell'arte, trasformando la residenza privata di Palazzo Shedir, situata nell'ala più nobile di Palazzo Borghese, nel cuore della Capitale, in un vero e proprio tableau vivant esaltando il valore del Made in Rome che contraddistingue il brand.
Le sale di Palazzo Shedir, intrise di storia, nobiltà e bellezza architettonica, hanno ospitato delle vere e proprie performance artistiche. In un'atmosfera elegante, raffinata e a tratti onirica, si sono susseguiti vari momenti d'arte: un concerto di violino e violoncello nella sala della musica, una performance di tango in quella della danza e le illustrazioni ispirate agli ospiti realizzate dall'artista Mario Grossi nella sala dell'arte.
La collezione "Blue night", sfumature e pezzi unici
In questa cornice le modelle hanno "abitato" il quadro con le preziose creazioni di Flavia Padovan, in una sorta di fermo immagine valorizzato dal sapiente taglio della luce che esalta il blu in tutte le sue declinazioni e sfumature: dal navy al blue night, dal Lipsia all'Indonesia con un'incursione nel verde petrolio. La collezione esclusiva è composta da pezzi unici pensati per le grandi occasioni: l'abito monospalla in pizzo macramè di lana foderato color mattone, l'abito asimmetrico in raso blu impreziosito dalla passamaneria oro antico, il classico décolleté in tessuto jacquard floreale, l'abito midi in lurex molto castigato e rigoroso.
Immancabile lo smoking blu con giacca in raso rigido abbinata al pantalone in ottoman e tra le novità gli abiti in maglia a maniche lunghe. Nel guardaroba del Natale 2025 non può mancare la nuova proposta di Flavia Padovan: i pantaloni larghi in taffetà con le pinces da indossare in abbinamento alla camicia, vero e proprio must di questa anticipazione di collezione.
Il blu è il nuovo nero, la visione di Flavia Padovan
"Vorrei dare un segnale diverso per la sera, i carpet e le occasioni importanti, proponendo il blu come il nuovo nero", ha commentato Flavia Padovan. "Ho scelto una residenza intima e sontuosa che evoca l'atmosfera onirica del blu notte per proporre le mie creazioni, pezzi unici, made in Rome, ricamati a mano e con tessuti pregiati".
La tradizione familiare
Flavia Padovan parte da una tradizione creativa e imprenditoriale familiare. Un'azienda tutta al femminile, da 20 anni sul mercato, che tramanda rinnovandole le tecniche di "costruzione" del costume da bagno e non solo. Il marchio Marisa Padovan fin dal 1967 è sinonimo di luxury seawear e beach couture, con quel tocco di eleganza e raffinatezza che contraddistingue la moda italiana. Tutte le collezioni Marisa Padovan sono haute couture a 360°: ricerca dei materiali e dei tessuti, cartella colori e fantasie declinata come le piume di un pavone, mani esperte di artigiane che tagliano, assemblano, rifiniscono, ricamano.