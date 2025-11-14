Jovanotti annuncia un tour mondiale. Torna anche il Summer Party: ecco le date
Jovanotti annuncia un tour mondiale. Torna anche il Summer Party: ecco le date

La tourneé lo porterà tra febbraio e luglio in Australia e nella megalopoli di Kinshasa, in Congo, prime date ufficiali del progetto internazionale "Arca di Lorè"
AGI - Jovanotti riparte per il mondo e annuncia le prime tappe del nuovo tour globale, che lo porterà tra febbraio e luglio in Australia e nella megalopoli di Kinshasa, in Congo, prime date ufficiali del progetto internazionale "Arca di Lorè".

Le date del Jova Summer Party

Parallelamente, l'artista torna anche in Italia con il "Jova Summer Party", una grande festa itinerante che attraverserà il Sud in sette fine settimana: si parte da Olbia il 7 agosto, poi Montesilvano il 12 agosto, Barletta il 17 agosto, Catanzaro il 22 agosto, Palermo il 29 agosto, Napoli il 5 settembre e gran finale a Roma il 12 settembre con il maxi-evento al Circo Massimo.

Jovanotti promette musica, energia e speranza: "Porteremo allegria dove non te l'aspetti".

