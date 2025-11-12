Il Lawrence d’Italia è l’ufficiale più decorato

Francesco de Martini si spegnerà a Grottaferrata il 26 novembre 1981, a 78 anni, oltre sessanta dei quali vissuti avventurosamente. Un altro italiano, per le sue imprese da romanzo d’avventura, si era coperto di gloria sullo scenario mediorientale: Amedeo Guillet (1909-2010). Gli inglesi gli avevano attribuito il soprannome di Comandante Diavolo, mentre de Martini era il Diavolo del Mar Rosso. Venne decorato con 5 medaglie d’argento e 4 al merito di guerra, e come de Martini cavaliere dell’Ordine militare d’Italia. Su de Martini ci sono diversi momenti d’ombra e di vuoto biografico, che aumentano il mistero sulla sua vita avventurosa. È documentato, invece, che nel 1949 aveva inoltrato richiesta ufficiale al governo inglese di essere risarcito perché nel luglio 1942 gli avevano bruciato la barca su cui era stato catturato. Le autorità britanniche risposero a gennaio del 1950 respingendo la sua domanda.

Il generale Francesco de Martini iniziò la carriera da sergente e fu protagonista di imprese militari e spionistiche durante il secondo conflitto mondiale e la Guerra fredda