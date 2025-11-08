Branduardi ricoverato, salta il concerto all'Auditorium di Roma

AGI - Angelo Branduardi è stato ricoverato in ospedale a Roma e ha dovuto rinviare il concerto che era in programma domani all'Auditorium Parco della Musica di Roma.
Gli organizzatori hanno fatto sapere che la nuova data è giovedì 26 dicembre, a Santo Stefano, per permettere ai suoi fan di presenziare e dare abbastanza tempo per recuperare al 75enne cantautore e violinista.
Per chi non potesse partecipare alla nuova data, si può chiedere il rimborso del biglietto - su Ticketone o al botteghino dell'Auditorium, in base a dove lo si è acquistato - entro il 15 novembre.
Il programma del concerto
Nel concerto Branduardi eseguirà una breve selezione di pezzi mai suonati finora e 'Il cantico', lo spettacolo che celebra gli 800 anni della nascita di San Francesco in cui l'artista riprende 'L'infinitamente piccolo', album-concept in cui ogni traccia racconta un momento della vita del santo d'Assisi.
I grandi successi
Solo nei bis arriverà il medley dei classici: 'Alla fiera dell'est', 'Cogli la prima mela', 'La pulce d'acqua'.