Premio di scrittura “Giovanni Maga” 2025: la scienza raccontata dai giovani

AGI - Scrivere la scienza, dare voce alle scoperte. È l’obiettivo del Premio di scrittura per la divulgazione scientifica “Giovanni Maga”, istituito da Zanichelli in ricordo del celebre virologo e genetista, scomparso nella primavera del 2025, già direttore dell’Istituto di Genetica Molecolare del Cnr di Pavia e autore della casa editrice.
Il concorso è rivolto a ragazze e ragazzi di quarta e quinta superiore e intende promuovere la passione per la comunicazione scientifica tra i più giovani. Le iscrizioni saranno aperte dal 10 novembre 2025 all’11 gennaio 2026 attraverso il sito www.zanichelli.it/premio-maga.
Gli studenti potranno scegliere un tema fra tre categorie:
-
Passione microscopica – Racconta l’invisibile, dedicata alla storia e alle innovazioni della microscopia;
-
Un mondo di virus – Narra la storia di un virus che ha lasciato il segno, per raccontare come i virus abbiano influenzato l’evoluzione delle specie;
-
La scienza dello sport – Spiega la scienza che ha fatto evolvere gli sport, in vista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026.
I vincitori saranno annunciati a marzo 2026 sul sito del premio e riceveranno: un corso online di sei ore “Raccontare la scienza” a cura della Scuola Holden, la pubblicazione dell’elaborato su laZ Aula di Scienze di Zanichelli e una selezione di volumi della collana “Chiavi di lettura” per tutta la classe del vincitore.