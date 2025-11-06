Robert De Niro riceve la Lupa Capitolina in Campidoglio, "Roma opera d'arte"

AGI - "Roma è più di una città, è un'opera d'arte vivente. Ogni strada, ogni pietra, ogni pasto racconta una storia. Essere riconosciuto qui, in un luogo che ha dato così tanto al mondo è davvero commovente". Così Robert De Niro ha espresso la sua emozione ricevendo in Campidoglio dalle mani del sindaco Roberto Gualtieri la Lupa Capitolina, massima onorificenza della Capitale.
Nel suo discorso, l'attore ha sottolineato il legame personale con l'Italia: "La mia famiglia ha radici in Italia, quindi questo riconoscimento ha per me un significato speciale. Ho sempre sentito una profonda connessione con questo Paese, con la sua gente, la sua passione, e il suo rispetto per l'artigianalità e la creatività. Sono queste qualità a ispirare gli artisti di tutto il mondo". "Accolgo questo premio con immensa gratitudine ha aggiunto - non solo per me stesso, ma per tutti coloro che continuano a lasciarsi ispirare dallo spirito di Roma e da cio' che rappresenta. Grazie Roma, per la tua generosità, la tua ispirazione e il tuo cuore", ha concluso De Niro.
In un incontro privato con Gualtieri, l'attore ha poi ricordato la stagione della "Hollywood sul Tevere", i grandi film girati nella Capitale e il legame con Sergio Leone: "C'era una volta in America è stato girato il primo giorno a Roma, e ogni volta che torno passo davanti a quel luogo con grande emozione. Lavorammo qui per un anno intero, e ricordo la dedizione con cui Leone cercava un'immagine che rappresentasse l'ingresso nella città. Alla fine trovo' quella della metropolitana con i graffiti, diventata poi iconica".
De Niro ha definito Roma "una città unica, italiana ma al tempo stesso universale, dove il cinema ha sempre trovato casa". Lasciando il Campidoglio ha concesso alcuni autografi alle centinaia di fan assiepati da ore sulle transenne per acclamare l'attore. Un primo bagno di folla nella fitta agenda di che giorni nella Capitale.