Successo per la #domenicalmuseo: Colosseo e Pompei i più visitati

AGI - Sono stati oltre 250 mila gli ingressi nei musei e nei parchi archeologici statali aperti gratuitamente in occasione della #domenicalmuseo, iniziativa del Ministero della Cultura che prevede l'ingresso libero nei luoghi della cultura di propria pertinenza nella prima domenica del mese. Secondo i primi dati provvisori pervenuti al Mic, i siti museali più frequentati sono stati ancora una volta il Colosseo, con 16.445 ingressi, seguito dall'area archeologica di Pompei, a quota 13.750.
Seguono, sempre nel Parco archeologico del Colosseo, il Foro Romano e il Palatino, 13.173; la Reggia di Caserta, 12.771; il Pantheon - Basilica di Santa Maria ad Martyres, 12.736; gli Uffizi, 12.645; i Musei Reali di Torino, 9.417; Palazzo Reale a Napoli, 7.390; la Galleria dell'Accademia di Firenze, 7.080; Castel Sant'Angelo, 6.519; Castel Sant'Elmo e Museo del Novecento a Napoli, 6.238; Palazzo Pitti, 4.873; Villa d'Este, 4.675; il Museo archeologico nazionale di Napoli, 4.300; Museo nazionale romano - Terme di Diocleziano 4.097; il Museo e Real Bosco di Capodimonte a Napoli, 3.872; le Terme di Caracalla, 3.730; Palazzo Barberini, 3.704; il Parco archeologico di Paestum, 3.115; Complesso monumentale della Pilotta, 3.066; Parco archeologico di Ercolano, 2.808; Museo storico del Castello di Miramare, 2.765;le Cappelle Medicee, 2.650; la Certosa di San Martino, 2.647; il Castello Svevo di Bari, 2.582; Villa Adriana, 2.542; il Museo nazionale del Bargello, 2.510; il Museo nazionale etrusco di Villa Giulia, 2.503; il Palazzo Ducale di Mantova, 2.338; il Palazzo Farnese di Caprarola, 2.227; il Palazzo Massimo, 2.212; le Gallerie dell'Accademia di Venezia, 2.165.
E poi ancora la Galleria nazionale di arte moderna e contemporanea, 2.058; la Galleria Borghese, 1.940; il Museo archeologico nazionale del Melfese Massimo Pallottino e Castello svevo di Melfi. 1.915; Castel del Monte. 1.843; il Complesso di Orsanmichele, 1.837; Palazzo Altemps, 1.826; Museo archeologico nazionale Mario Torelli e Parco archeologico di Venosa, 1.780; Museo archeologico di Venezia, 1.775; Complesso Monumentale e Biblioteca dei Girolamini, 1.752; Castello Scaligero di Sirmione, 1.457; Anfiteatro campano - Santa Maria Capua Vetere, 1.344; Musei nazionali di Genova - Palazzo Reale di Genova, 1.260; Pinacoteca nazionale di Bologna, 1.252; Museo delle Civiltà, 1.160; Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria, 1.044; Museo nazionale di Villa Pisani - Stra, 1.022; Museo di Palazzo Grimani, 999; Museo archeologico nazionale di Taranto, 953; Gallerie Nazionali di Arte Antica - Galleria Corsini, 890.
Seguono la Galleria nazionale dell'Umbria, 853; Parco archeologico di Cerveteri e Tarquinia - Necropoli dei Monterozzi e Museo archeologico nazionale di Tarquinia, 802; Casa Museo Hendrik Christian Andersen, 800; Palazzo Carignano, 798; Parco archeologico dell'Appia antica - Mausoleo di Cecilia Metella e Chiesa di San Nicola, 662; Castello di Torrechiara, 634; Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes, 630; Musei nazionali di Genova - Palazzo Spinola di Genova, 590; Parco archeologico dei Campi Flegrei - Museo archeologico dei Campi Flegrei nel Castello di Baia, 565; Rocca Albornoz - Museo nazionale del Ducato di Spoleto, 534; Castello Svevo di Trani 533; Castello Piccolomini - Collezione Torlonia, 448; Museo d'Arte Sacra della Marsica, 448; Museo archeologico nazionale di Aquileia, 433; Parco archeologico dell'Appia antica - Villa dei Quintili e Santa Maria Nova, 432; Museo d'Arte Orientale Venezia, 429; Parco archeologico dei Campi Flegrei - Anfiteatro Flavio di Pozzuoli, 391; Parco archeologico dei Campi Flegrei - Parco archeologico di Cuma, 366.
A questi dati si aggiungono i 19.173 visitatori del VIVE - Vittoriano e Palazzo Venezia e i 6.451 ingressi ai Giardini di Boboli delle Gallerie degli Uffizi. Ingresso gratuito anche il prossimo martedì 4 novembre, in occasione della Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate.