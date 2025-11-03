"L'isolo" spiega l'impossibilità della solitudine

AGI - "L'isolo" di Maicol & Mirco è un graphic novel, senza troppe parole e dove ogni pagina è una tavola monocromatica rossa. Il libro edito da Bao, con l'introduzione di Paolo Rossi, è una riflessione sulla capacità dell'uomo di stare solo, di sopravvivere alla propria solitudine.
Gli autori in queste pagine abbandonano l’ironia degli "Scarabocchi" per abbracciare una narrazione più intima e riflessiva. Il protagonista, un uomo qualunque, decide di abbandonare tutto per vivere su un’isola deserta, non la solita isola deserta dei romanzi di Robinson Crusoe, ma un fazzoletto di terra, grande quanto basta per ospitare una persona e un alberello. Un luogo essenziale, ristretto, a tratti asfissiante. Un giorno il mare gli consegna una misteriosa lettera in bottiglia, e scopre che la vita, ancora una volta, gli riserva delle incredibili sorprese.
“L’isolo”, è un gioco di parole, tra “l’isola” e “l’io solo”, suggerendo già nel titolo l'essenza di questo racconto: l'io che si confronta con l'assenza/l'essenza dell'essere umano come essere sociale.
E sull'isola, tra parole urlate al vento e segnali, più o meno immaginati, la socialità, i rapporti umani vengono a bussare. In un racconto ermetico, la riflessione di questo uomo scarabocchio, è quasi filosofica: per quanto si cerchi la solitudine come condizione essenziale per trovare l'autenticità, quanto può sopravvivere un essere umano senza le proprie connessioni, dettate dalla famiglia, dagli affetti, dalle relazioni, che lo definiscono e lo ancorano a una terra. L'isola così da luogo di libertà rischia di trasformarsi, in luogo di prigionia... Mentale, ancor prima che materiale.
Perchè "L'Isolo" recita il titolo in copertina "vive solo, circondato dal mare. Proprio come tutti noi".
