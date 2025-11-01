Zerocalcare annuncia la nuova serie, Due spicci

AGI - Dopo il successo delle sue precedenti serie, il fumettista romano Zerocalcare torna su Netflix come autore e regista con un nuovo progetto animato seriale, “Due Spicci”, in arrivo nel 2026. Anche in questa occasione, a dare voce all’Armadillo – l’immancabile coscienza pungente del protagonista – sarà Valerio Mastandrea.
L’annuncio del titolo è stato svelato oggi in Piazza San Michele durante Lucca Comics & Games, con una sorpresa pensata per coinvolgere il pubblico fin dal giorno precedente. Nel cuore della città, infatti, è comparsa ieri un'installazione con l’Armadillo gigante in cui si invitavano i fan a scatenare la propria creatività indovinando il nome della nuova serie. Le scritte, i tentativi e le intuizioni dei visitatori sono diventati parte di un video speciale culminato nel reveal del titolo della serie da parte di Zerocalcare stesso.
Sul tabellone Zerocalcare ha disegnato l'armadillo che lo ha reso famoso e poi, ha scritto un messaggio rivolto ai suoi conterranei capitolini chiedendo di chiamare la nuova serie col titolo corretto: "Ve prego se siete di Roma, non rosicate che non è du' spicci". Prodotta da Movimenti Production, parte di Banijay Kids & Family, in collaborazione con BAO Publishing, la serie è scritta e diretta da Zerocalcare.